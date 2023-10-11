Red Bull: "Ricciardo'nun tamamen 'formunda' dönmesini istiyoruz"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Daniel Ricciardo'yu "tam formunda" görmek istedikleri için dönüşünü uzattıklarını söylüyor.
Daniel Ricciardo, elini kırdığı Zandvoort'tan bu yana pistlerden uzak kaldı ve Austin'de pistlere dönmesi bekleniyor.
Avustralyalı pilot Katar'da pistlere dönmeyi düşünmüştü fakat simülatör sürüşünün ardından Austin'i beklemenin daha iyi olacağına karar verildi.
Horner bu konuda şöyle konuştu: "Daniel'i tam formunda görmek istiyoruz."
"Özellikle de içinde bulunduğumuz koşulları göz önüne aldığımızda bu yarışı kaçırmasının doğru karar olduğunu düşünüyorum."
"Bir sprint yarışı hafta sonunda pistlere dönmenin kendisi adına zor olacağı açık ama eminim fiziksel olarak iyi durumda olacaktır."
Ricciardo'nun hemen geri dönmek istemesiyle ilgili Horner, "Tabii ki geri dönmek istiyordu ama gelecek yıl için sözleşmesi var ve elimizde Liam gibi harika bir yedek pilot var."
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Glenn Dunbar
"Ondan çok fazla zorlamamasını istedik ve görüldüğü üzere buradaki koşullar onun için çok zorlayıcı olabilirdi."
"Bu yüzden Austin'e kadar fazladan 12 güne sahip olmanın onun için en iyi hazırlık dönemi olduğunu düşünüyorum." dedi.
Horner'a göre Liam Lawson da değerini fazlasıyla kanıtladı.
"Bence harika bir iş çıkardı. Araçta hiç zaman geçirmemiş olmasına rağmen bir F1 pilotu olarak kendini çok iyi kanıtladı."
"Bence yaptığı işle hepimizin dikkatini çekti. Bu kesinlikle onun F1'deki son yarışı olmayacak, eminim bu beş yarışta yaptıklarıyla gelecekte bir fırsatı hak ettiğini kanıtlamıştır."
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