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Red Bull: "Ricciardo'nun takıma dönmesini planlamıyoruz, bu kesin"

Red Bull, son haftalardaki sıkıntılara rağmen Sergio Perez'i takımda tutacak, Daniel Ricciardo'nun gelişi ise kısa vadede planlanmıyor.

Matt Kew
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Silverstone'da zor bir Cumartesi günü geçiren ve arka arkaya beşinci kez Q3'e kalamayan Perez, 15. sırada başladığı yarışı 6. sırada bitirerek puan almayı başardı.

Şampiyonada takım arkadaşı Max Verstappen'in 99 puan gerisine düşen Checo, hemen arkasındaki Fernando Alonso'nun sadece 19 puan önünde.

Birçok kişiye göre Perez'in koltuğu sallantıda, takımın bu hafta Daniel Ricciardo'yu lastik testine çıkarıyor olmasından ötürü de bu iddialar güçleniyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise Perez'in güçlü bir pozisyonda olduğunu, dolayısıyla koltuğunu koruyabileceğini söylüyor.

Horner, "[Perez] şu anda şampiyonada ikinci sırada ve Fernando ile arasındaki farkı açtı."

"İyi bir aracımız var ama her iki aracın da çekişme içinde olduğundan emin olmalıyız."

"Yumuşak hamura geçtikten sonraki hızına bakarsanız iyi bir tempo tutturduğunu görebilirsiniz."

"Sürekli yükselmek için mücadele etmek zorunda kalması onun için sinir bozucu, bunun için sıralama turlarındaki sorunları çözmesi gerekiyor. Takım olarak bu konuda onu desteklemek için elimizden geleni yapacağız."  dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Ricciardo'nun lastik testi hakkında da konuşan Horner, kısa vadede eski pilotlarını geri getirmek gibi bir planları olmadığını söylüyor.

Horner, "Daniel'ı tekrar Red Bull aracında görmek ve neler yapabileceğini görmek harika olacak. Hem ne kadar hızlı olduğunu, hem zihinsel ve fiziksel durumunu görmek, hem de araçla ilgili geri bildirimlerini almak istiyoruz."

"Dolayısıyla son yarışı kazanmış bir aracın direksiyonuna geri dönmesinin onun için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

"[Ricciardo'yu yarış takımına geri getirmeyi] planlamıyoruz, bu kesin."

"Ancak bu yıl ona takımda kalma ve sporun içinde tutma fırsatı vermek doğruydu. Ortadan kaybolması spor için bir kayıp olurdu."

"Daniel ile son birkaç yıldır pek vakit geçiremedim, bu yüzden nasıl bir iş çıkaracağını görmek çok ilgimi çekecek." dedi.

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