Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Beş yarışlık aradan sonra Austin'de pistlere dönen Ricciardo, Mexico City'de iyi bir hafta sonu geçirdi ve doğru ayarları bulduğu cumartesi günü, sıralama turlarında dördüncü oldu.

Yarışın ilk yarısında ilk beşte giden Ricciardo, kırmızı bayrağın da etkisiyle yedinci sırada finiş gördü.

Yuki Tsunoda'nın da Oscar Piastri ile yaşadığı temasa kadar ilk onda gitmesi, AlphaTauri'nin performansının "piste özgü" olabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Faenza merkezli ekip, yüksek rakımlı Mexico City pistinde, aracın zayıf yönlerini telafi etmiş gibi görünüyor çünkü aracın temel problemi "çok fazla sürüklenmeye" sahip olması. Yüksek rakım da bu etkiyi azaltıyor.

Yine de Ricciardo'nun çok az sürüş yaptığı bir araçla sergilediği performans, takdiri hak ediyor.

Red Bull takım patronu Horner, "Daniel'in bu kadar iyi performans gösterdiğini görmek harikaydı."

"Onu yaz tatilinden hemen önce AlphaTauri'ye getirmemizin nedeni tam olarak buydu."

"Bu hafta sonu AlphaTauri aracıyla, bir Mercedes'e karşı mücadele etmesinin olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Kırmızı bayrak olmasaydı muhtemelen yarışı daha yukarıda bitirecekti."

"Gerçekten harika bir performanstı; eski Daniel gibi görünüyordu." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Horner, Ricciardo'nun belli tarz araçlarla başarılı olabildiği yorumlarını ise reddetti.

"Bunu söylemek yanlış olur. Bence bu spor, tamamen kafanızın içinde bitiyor ve bence o eski haline döndü."

"Rahatladığını, kendine güvendiğini ve zorlu Austin yarışının ardından buraya tam motivasyonla geldiğini görebilirsiniz."

"Max [Verstappen] ile arasındaki farka da bakın. Aralarındaki fark onda bir saniyeydi. Olağanüstü bir performans sergiledi."

Ricciardo'nun elde ettiği sonuç, Sergio Perez'in zorlandığı bir dönemde geldi ve Red Bull koltuğuna geçeceği iddiaları daha da arttı.

Fakat Horner, Perez'e olan bağlılıklarını tekrarladı ve sürücü değişikliği planlamadıklarını açıkladı.

Horner, "Checo'nun bizimle gelecek yıl için anlaşması var ve niyetimiz 2024'te araçta olması."

"Pilotlar şampiyonasını ikinci bitirmesini sağlamak için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Fakat 'ikinci bitiremezsen elenirsin' diye bir koşulumuz yok." dedi.