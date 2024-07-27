Red Bull, Ricciardo ve Lawson arasında karşılaştırma yapacak

RB ekibi önümüzdeki hafta Çarşamba günü Daniel Ricciardo ve Liam Lawson ile Imola'da bir çekim günü düzenleyecek.

PlanetF1'e göre bu sadece bir reklam çekimi değil, iki pilotun VCARB01 direksiyonundaki performanslarının doğrudan karşılaştırılması olacak.

Bu çekim gününün ardından Red Bull Racing'in -eğer yollarını ayırma kararı alırsa- Sergio Perez'in yerine kimin geçeceğine karar verilmesi bekleniyor.

Yuki Tsunoda'nın da çekim gününe katılacak fakat habere göre Japon pilot Perez'in koltuğu için düşünülmüyor.

RB, Perşembe günü Imola'da Ayumu Iwasa ile de test yapacak.

Japon sürücü, 2022 AlphaTauri AT03'ün direksiyonunda tam gün test yapacak.