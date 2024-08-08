Red Bull: "Ricciardo, Perez'in yerini almak için gerekli kriterleri karşılayamadı"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun, Sergio Perez'den daha iyi performans göstermediğini söylüyor.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Perez, son sekiz yarışta 28 puan toplayarak Red Bull'un takımlar şampiyonasında McLaren ve diğer takımların baskısı altına girmesine neden oldu.
Red Bull bunun üzerine Perez'in geleceğini tartışma kararı aldı fakat sonunda yine Meksikalı sürücüyle yarışmayı seçti.
Seçenekler arasında Daniel Ricciardo ile yarışmak vardı ancak Helmut Marko'ya göre Avustralyalı pilot şimdiye kadar beklenen etkiyi yaratamadı.
Marko ESPN'e verdiği demeçte "Daniel'i araca koyduğumuz zaman, Yuki'den önemli ölçüde daha hızlı olması halinde onu Red Bull Racing'e geri getirmeyi düşünüyorduk."
"Fakat o da inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Yani şu ana kadar Red Bull Racing pilotu olmak için gereken kriterleri karşılayamadı." dedi.
Ricciardo artık Red Bull için bir seçenek olmadığı gibi, RB'deki koltuğunu Liam Lawson'a kaybedebileceği söyleniyor.
Marko, Lawson'la ilgili, "Ona büyük değer veriyoruz, gerekli şansı yakalayacak. Sadece beklemeli."
"Eylül ayında Red Bull olarak bu konuya yanıt vereceğiz." dedi.
İlginç şekilde Marko, Perez'in Red Bull'la iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyor.
"Bu durumu tersine çevirebileceğimize ve onun için her şeyi daha dengeli hale getirebileceğimize inanıyoruz."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Max ile takım arkadaşı olmak Formula 1'deki en güzel şey değil. Checo'nun avantajları var, daha önce yarışlar kazandı."
"Yaptığımız konuşmalar sadece sürücülerle ilgili değildi, durumu iyileştirmek için ne yapabileceğimize bakmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda aracın sürülebilirliğini daha kolay hale getirmeye çalışmalıyız."
"Aracı kullanmak ne kadar zor olursa, Max'in farkı o kadar ortaya çıkıyor çünkü o olağanüstü bir yetenek."
"Arka taraf kayıyorsa ayağını gazdan çekmiyor, sadece 'evet, biraz sert' diyor, Checo ise 'zor' ya da 'sürülmez' diyor."
"Yani Max'in yanında olmak farklı bir hikaye. Bu yüzden aracı daha kolay ve daha dengeli hale getirmek istiyoruz."
"Bu Max'in de istediği bir şey."
"Bizim için en iyisi Checo ile devam etmek. Onunla ilgili asıl sorun bu iniş çıkışlardı."
"Bazı çok iyi sonuçlar aldı, çok iyi performanslar sergiledi, sonra ertesi gün Max'in yarım saniye kadar gerisinde kaldı."
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