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Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı"

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre Daniel Ricciardo, kariyerinin başlarında yaptığı hatalardan dersler çıkardı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Daniel Ricciardo, 2018 yılında kariyerinde bir sonraki adımı atma umuduyla Red Bull Racing'den ayrılma kararı aldı fakat Renault'da geçirdiği iki yıl başarı getirmedi ve bunun üzerine McLaren'a geçti.

Woking merkezli ekiple ilk yılında Monza'da yarışı kazansa da, Lando Norris'e mağlup olmaktan kurtulamadı.

Performansı o kadar sönük kaldı ki 2023 sonuna kadar devam eden anlaşması, 2022 sonunda feshedildi.

Red Bull'a geri dönme kararı alan Ricciardo, sezonun ilk yarısını yedek pilot olarak geçirdi ve Nyck de Vries'in takımdan gönderilmesinin ardından AlphaTauri ile pistlere döndü.

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner, Ricciardo'nun takımdan ayrılma kararının ne kadar yanlış olduğunu şimdi anladığını söylüyor.

Eff Won With DRS podcast'inde görüşlerini paylaşan Horner, "Daniel harika bir adam fakat kariyerinin başlarında ona kötü tavsiyeler verildi ve bir noktada herkes gibi o da hata yaptı."

"Bence artık hatasının farkına vardı. Bizden ayrılmaya karar verdiği zaman, etrafta onu vazgeçirebilecek kimse yoktu. Max Verstappen'in geliştiğini gördü ama muhtemelen o anda onun ne kadar iyi olacağını fark edemedi."

"Sonuçlarının gittikçe kötüleştiğini görmek korkunçtu. Geçen yıl Mexico City'de onu otel odama davet ettim ve 'baştan başlamaya ihtiyacın var. Bir yıl ara ver ve bize geri dön. Çok sayıda sponsorumuz ve tanıtım etkinliğimiz var' dedim."

"Şimdi kendine güveni geri geldi. Daniel kendini güçlü hissettiğinde griddeki en hızlı sürücülerden biri oluyor." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

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