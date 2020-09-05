Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

Mercedes, Ferrari ve Renault ekiplerinin aksine, Red Bull her zaman bir dış üreticiyle çalışmak zorunda kaldı.

Renault F1 patronu Cyril Abiteboul, Red Bull'un her zaman motor tedarikçisinden bağımsız olması nedeniyle kaybettiğini düşündüğünü söylemişti.

Abiteboul, "Red Bull harika bir takım, ancak bana göre modern Formula 1'de önemli bir noktayı kaçırıyorlar. Modern Formula 1'de şasi organizasyonu ve motor organizasyonu bu kadar uzak olamaz. Düzenli bir şekilde galibiyet mücadelesi vermek istiyorsanız, bu gerçeği göz ardı edemezsiniz." demişti.

Basın toplantısını televizyondan izleyen Horner, Red Bull'un mevcut partneri Honda'ya önceki tedarikçisi Renault'dan daha yakın olduğunu belirtti.

Horner, "Kendi motorumuza sahip olmadan ve kendi motorumuzu yapmadan kazanamayacağımızı söyledi, çünkü onlar tam olarak entegre değillerdi."

"Yorumlarını dinledim ve oldukça ilginçti. Honda ile bütünleştiğimizi söyleyebilirim. Bu düzgün bir ortaklık ve V6 döneminde Renault ile olandan daha bütünleşmiş durumda."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing in the press conference Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Renault motorlarına para ödeyerek dört dünya şampiyonluğu ve 60'dan fazla yarış kazandık. Bu nedenle, Honda ile olan ilişkinin müşteri-tedarikçi ilişkisinin aksine bir ortaklık olmasından ötürü, buna kesinlikle karşı çıkıyorum." dedi.

Honda'nın fabrikasının Japonya'da olmasından ötürü coğrafi konumun bir sorun olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: “Paris ve Enstone'dan farklı bir şey değil. Milton Keynes'de bir fabrikaları var, hemen ilerimizde, tüm yarış takımlarının bulunduğu yerde. Bu yüzden motor tesisleri bize Renault'unkinden daha yakın.”

Horner, Monza'daki Cuma gününün takım için zorlu geçtiğini kabul etti,

"İlk seanstaki olay biraz sinir bozucu oldu. Biraz zaman kaybettik, ama Max aracı çakıl havuzundan çıkarma konusunda iyi bir iş çıkardı ve çocuklar da garajda durumu düzeltme konusunda iyi bir iş yaptılar."

“Aracı sürmek şu anda kesinlikle zor. Max pek sık böyle şeyler yaşamaz ama neyse ki hasar nispeten hafifti. Dengeyi , yol tutuşu ve sonuç olarak tur zamanını geliştirmeye çalışıyoruz."

“Her iki sürücü de şu anda aracın dengesinden memnun değil, bu yüzden bulmamız gereken biraz zaman var. Bunu bulmak için çok çalışıyoruz."

"Şu anda her zamanki pozisyonumuzda değiliz."