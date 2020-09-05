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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti

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Red Bull, Renault'nun "bağımsızlık" konusundaki yorumlarını reddetti
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull Formula 1 patronu Christian Horner, Cyril Abiteboul’un Milton Keynes merkezli ekibin motor tedarikçisine tam olarak entegre olmadığı için sorun yaşadığını yalanladı.

Mercedes, Ferrari ve Renault ekiplerinin aksine, Red Bull her zaman bir dış üreticiyle çalışmak zorunda kaldı.

Renault F1 patronu Cyril Abiteboul, Red Bull'un her zaman motor tedarikçisinden bağımsız olması nedeniyle kaybettiğini düşündüğünü söylemişti.

Abiteboul, "Red Bull harika bir takım, ancak bana göre modern Formula 1'de önemli bir noktayı kaçırıyorlar. Modern Formula 1'de şasi organizasyonu ve motor organizasyonu bu kadar uzak olamaz. Düzenli bir şekilde galibiyet mücadelesi vermek istiyorsanız, bu gerçeği göz ardı edemezsiniz." demişti.

Basın toplantısını televizyondan izleyen Horner, Red Bull'un mevcut partneri Honda'ya önceki tedarikçisi Renault'dan daha yakın olduğunu belirtti.

Horner, "Kendi motorumuza sahip olmadan ve kendi motorumuzu yapmadan kazanamayacağımızı söyledi, çünkü onlar tam olarak entegre değillerdi."

"Yorumlarını dinledim ve oldukça ilginçti. Honda ile bütünleştiğimizi söyleyebilirim. Bu düzgün bir ortaklık ve V6 döneminde Renault ile olandan daha bütünleşmiş durumda."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing in the press conference

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing in the press conference

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team

Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Renault motorlarına para ödeyerek dört dünya şampiyonluğu ve 60'dan fazla yarış kazandık. Bu nedenle, Honda ile olan ilişkinin müşteri-tedarikçi ilişkisinin aksine bir ortaklık olmasından ötürü, buna kesinlikle karşı çıkıyorum." dedi.

Honda'nın fabrikasının Japonya'da olmasından ötürü coğrafi konumun bir sorun olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: “Paris ve Enstone'dan farklı bir şey değil. Milton Keynes'de bir fabrikaları var, hemen ilerimizde, tüm yarış takımlarının bulunduğu yerde. Bu yüzden motor tesisleri bize Renault'unkinden daha yakın.”

 

Horner, Monza'daki Cuma gününün takım için zorlu geçtiğini kabul etti,

"İlk seanstaki olay biraz sinir bozucu oldu. Biraz zaman kaybettik, ama Max aracı çakıl havuzundan çıkarma konusunda iyi bir iş çıkardı ve çocuklar da garajda durumu düzeltme konusunda iyi bir iş yaptılar."

“Aracı sürmek şu anda kesinlikle zor. Max pek sık böyle şeyler yaşamaz ama neyse ki hasar nispeten hafifti. Dengeyi , yol tutuşu ve sonuç olarak tur zamanını geliştirmeye çalışıyoruz."

“Her iki sürücü de şu anda aracın dengesinden memnun değil, bu yüzden bulmamız gereken biraz zaman var. Bunu bulmak için çok çalışıyoruz."

"Şu anda her zamanki pozisyonumuzda değiliz."

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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