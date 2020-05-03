Horner: "Renault ile fabrikamızda çalışmak hayal edilemezdi"

Normalde takımlar, rakiplerine karşı korumak istedikleri teknik sırlar nedeniyle, kimlerin çalışma ortamlarına girip giremeyecekleri konusunda katı bir anlaşıya sahipler.

Ancak bu endişe, İngiltere hükûmetinin koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacı sebebiyle, Formula 1 takımlarına yaptığı yardım çağrısı dolayısıyla bir kenara kaldırıldı.

Hükûmetin artık bu tür solunum cihazlarına olan ihtiyacının azalması sebebiyle, Red Bull ve Renault'nun üzerinde çalıştığı solunum cihazı türü kullanıma sokulmamıştı. Horner ise buna rağmen ortaya koydukları çabadan memnun olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a yaptığı özel açıklamada Horner şunları söyledi: "Bence Formula 1 buna büyük bir yardım sağladı. Krizin artışını görür görmez hükûmete çağrıda bulunduk ve diğer takımlarla ile de işbirliğine girdik."

"Bize atanan projeyi göz önüne aldık ve bu projede Renault ile eşleştik. Bu projeyi, 7/24'lük bir zaman aralığında destekleyen, tamamen gönüllülük esasıyla katılan insanları görmek beni çok gururlandırdı."

"Baş tasarımcımız Rob Marshall gibi pek çok insan, bu iş üzerinde çalıştı. Sanıyorum üç gün boyunca sabahladık ve insan üstü bir eforla beraber, çok basit bir konsepte sahip olan bir solunum cihazını, tam kapasite ile çalışan ve tamamlıyla gelişmiş olan bir solunum cihazına çevirdik."

Yakın zamanda yapılan açıklamalara göre Red Bull, çalışmaların devam ettiği sırada, Milton Keynes'de bulunan fabrikasında bir yoğun bakım ünitesine ve prototip solunum cihazına sahipti.

Ve Horner, ikili arasında geçmişte olan gerginliklere rağmen, Red Bull ve Renault takım personelinin, proje için bir arada çalıştığını açıkladı.

Horner açıklamasına şu şekilde devam etti: "O noktada rekabetçi ruhunuz ortadan kalkıyor ve tamamen çözüm bulma odaklı çalışıyorsunuz."

"Fabrikamızda çalışan Renault takım personeli bulunuyordu; kendi takım giysilerinde, bizim kendi fabrikamız içinde ve ana merkezimizde bulundular. Normal şartlarda bunu düşünmek imkansız!"

"Renault teknik danışmanı Bob Bell ve Rob Marshall'ı bir arada çalışırken, kendi çatımız altında barındırdık ve bu ikili, solunum cihazı endüstrisini etkileyen fikirler ile karşımıza çıktılar."

"Bu sadece bir çözüm değildi, aynı zamanda Formula 1'in çalıştığı hızları da gösterdi, çünkü çözümler akşamında ortaya konup sabahında pek çok insan tarafından tanımlanıyordu, bir makine haline getiriliyordu ve bir araya getiriliyordu."

"Normalde üç yılda yapılması gereken makineleri üç buçuk haftada bir araya getirdik."

Horner, projenin devam etmemesi dolayısıyla takımının üzüldüğünü söyledi, ancak bununla beraber bu makinelere olan ihtiyacın durmasının iyi bir haber olduğunu söyledi.

"Tabii ki de tam bir üretime hazırlanmışken bunu ortaya koyamamamız konusunda küçük bir hüzün yaşadık."

"Ancak aynı zamanda bunu oturup düşündüğünüzde, ihtiyacın olmaması aslında gayet iyi bir şeydi. Çünkü böylece bu durumda İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın, acil olarak solunum cihazlarına ihtiyacı olmayacağı anlamına geliyor."

"Bence bu durum Formula 1'in marifetini, çözüm yeteneğini ve hızlı prototip ortaya koyma kabiliyetini, hızlı tamir servisi ortaya koyma kabiliyetini gösterdi. Bununla beraber Formula 1'in yenilmez felsefesi de daha görünür oldu."

"Bence bu durum, spor hakkında olan tüm artıları, ve Formula1'de çalışıp ülkede bulunan, en akıllı ve en parlak mühendislerin bir araya gelince neler yapabileceğini küçük bir şekilde özetlemiş oldu."