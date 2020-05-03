Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Horner: "Renault ile fabrikamızda çalışmak hayal edilemezdi"

paylaşım
yorumlar
Horner: "Renault ile fabrikamızda çalışmak hayal edilemezdi"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: James Allen
Çeviren: Efe Kahya, Editör
3 May 2020 15:36

Red Bull patronu Christian Horner, Project Pitlane kapsamında, aralarında üst düzey teknik çalışanların da bulunduğu Renault personeli ile beraber Red Bull fabrikasında çalışmalarını "hayal edilemez" olarak tanımladı.

Normalde takımlar, rakiplerine karşı korumak istedikleri teknik sırlar nedeniyle, kimlerin çalışma ortamlarına girip giremeyecekleri konusunda katı bir anlaşıya sahipler.

Ancak bu endişe, İngiltere hükûmetinin koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacı sebebiyle, Formula 1 takımlarına yaptığı yardım çağrısı dolayısıyla bir kenara kaldırıldı.

Hükûmetin artık bu tür solunum cihazlarına olan ihtiyacının azalması sebebiyle, Red Bull ve Renault'nun üzerinde çalıştığı solunum cihazı türü kullanıma sokulmamıştı. Horner ise buna rağmen ortaya koydukları çabadan memnun olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a yaptığı özel açıklamada Horner şunları söyledi: "Bence Formula 1 buna büyük bir yardım sağladı. Krizin artışını görür görmez hükûmete çağrıda bulunduk ve diğer takımlarla ile de işbirliğine girdik."

"Bize atanan projeyi göz önüne aldık ve bu projede Renault ile eşleştik. Bu projeyi, 7/24'lük bir zaman aralığında destekleyen, tamamen gönüllülük esasıyla katılan insanları görmek beni çok gururlandırdı."

"Baş tasarımcımız Rob Marshall gibi pek çok insan, bu iş üzerinde çalıştı. Sanıyorum üç gün boyunca sabahladık ve insan üstü bir eforla beraber, çok basit bir konsepte sahip olan bir solunum cihazını, tam kapasite ile çalışan ve tamamlıyla gelişmiş olan bir solunum cihazına çevirdik."

Yakın zamanda yapılan açıklamalara göre Red Bull, çalışmaların devam ettiği sırada, Milton Keynes'de bulunan fabrikasında bir yoğun bakım ünitesine ve prototip solunum cihazına sahipti.

Ve Horner, ikili arasında geçmişte olan gerginliklere rağmen, Red Bull ve Renault takım personelinin, proje için bir arada çalıştığını açıkladı.

Horner açıklamasına şu şekilde devam etti: "O noktada rekabetçi ruhunuz ortadan kalkıyor ve tamamen çözüm bulma odaklı çalışıyorsunuz."

"Fabrikamızda çalışan Renault takım personeli bulunuyordu; kendi takım giysilerinde, bizim kendi fabrikamız içinde ve ana merkezimizde bulundular. Normal şartlarda bunu düşünmek imkansız!"

"Renault teknik danışmanı Bob Bell ve Rob Marshall'ı bir arada çalışırken, kendi çatımız altında barındırdık ve bu ikili, solunum cihazı endüstrisini etkileyen fikirler ile karşımıza çıktılar."

"Bu sadece bir çözüm değildi, aynı zamanda Formula 1'in çalıştığı hızları da gösterdi, çünkü çözümler akşamında ortaya konup sabahında pek çok insan tarafından tanımlanıyordu, bir makine haline getiriliyordu ve bir araya getiriliyordu."

"Normalde üç yılda yapılması gereken makineleri üç buçuk haftada bir araya getirdik."

 

 

Horner, projenin devam etmemesi dolayısıyla takımının üzüldüğünü söyledi, ancak bununla beraber bu makinelere olan ihtiyacın durmasının iyi bir haber olduğunu söyledi.

"Tabii ki de tam bir üretime hazırlanmışken bunu ortaya koyamamamız konusunda küçük bir hüzün yaşadık."

"Ancak aynı zamanda bunu oturup düşündüğünüzde, ihtiyacın olmaması aslında gayet iyi bir şeydi. Çünkü böylece bu durumda İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın, acil olarak solunum cihazlarına ihtiyacı olmayacağı anlamına geliyor."

"Bence bu durum Formula 1'in marifetini, çözüm yeteneğini ve hızlı prototip ortaya koyma kabiliyetini, hızlı tamir servisi ortaya koyma kabiliyetini gösterdi. Bununla beraber Formula 1'in yenilmez felsefesi de daha görünür oldu."

"Bence bu durum, spor hakkında olan tüm artıları, ve Formula1'de çalışıp ülkede bulunan, en akıllı ve en parlak mühendislerin bir araya gelince neler yapabileceğini küçük bir şekilde özetlemiş oldu."

Sonraki haber
Brown: "Formula 1'i riske atan bazı takımlar var"

Önceki haber

Brown: "Formula 1'i riske atan bazı takımlar var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
60 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
05:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
09:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
09:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
09:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jordan: "Hamilton Ferrari'ye geçecek, Mercedes F1'den ayrılacak"

2
eSpor

Norris, Indianapolis'i kazanmaması için kendisine çarpan Pagenaud'u eleştirdi

2s
3
Formula 1

1994 Imola hafta sonunun unutulan kahramanı: Roland Ratzenberger

4
eSpor

Cem Bölükbaşı, Leclerc'le harika mücadelede kazanan taraf oldu!

5
MotoGP

Yamaha, Hamilton'ı MotoGP testi öncesi zor tutmuş

Son Videolar

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

Son Haberler

Horner: "Renault ile fabrikamızda çalışmak hayal edilemezdi"
F1

Horner: "Renault ile fabrikamızda çalışmak hayal edilemezdi"

Brown: "Formula 1'i riske atan bazı takımlar var"
F1

Brown: "Formula 1'i riske atan bazı takımlar var"

Azerbaycan GP, F1 yarışını Ekim ayından önce yapmak istiyor
F1

Azerbaycan GP, F1 yarışını Ekim ayından önce yapmak istiyor

Formula 1 yarışına kaçak giren pilot: Hans Heyer
F1

Formula 1 yarışına kaçak giren pilot: Hans Heyer

Todt: "Sezona 5 Temmuz'da başlamayı umuyoruz"
F1

Todt: "Sezona 5 Temmuz'da başlamayı umuyoruz"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.