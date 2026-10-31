Formula 1 Meksika GP

Red Bull: "RB22'nin ön ve arka tarafı arasında kopukluk var"

Red Bull teknik direktörü Pierre Wache, cuma günkü antrenmanların ardından RB22'nin ön ve arka bölümleri arasında bir denge sorunu olduğunu açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 13:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

İkinci antrenman seansını liderin 0.3 saniye gerisinde tamamlayan Max Verstappen, Liam Lawson ile yaşadığı temas nedeniyle aracında hasar oluşmasına rağmen bu sonucu elde etti.

Hollandalı sürücü, seansın ardından yaptığı açıklamada Racing Bulls pilotunun kendisiyle yaşadığı olayı 'pek akıllıca olmayan' bir hareket olarak değerlendirdi. Hakemler bu olayın sonucunda iki sürücüye de birer sıra grid cezası verdi.

Yaşanan temastan bağımsız olarak Verstappen günün ardından yaptığı açıklamada aracın sürüşünden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Verstappen, "Kendi hissettiklerinizi değerlendirip diğer sürücülerin araç üstü görüntülerine baktığınızda, kimsenin sürüş açısından pek rahat olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla aracımızdan biraz daha fazla hız bulmam ve sıralamada birkaç sıra yükselmem gerekiyor.” şeklinde açıklama yapmıştı.

Takımın teknik direktörü Pierre Wache de Red Bull'un üzerinde çalışması gereken noktalar bulunduğunu kabul etti.

Pierre Wache, Technical Director Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motorsport.com'un aracın başlıca sınırlamaları hakkındaki sorusunu yanıtlayan Wache, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda aracın ön ve arka bölümleri arasındaki denge biraz kopuk durumda. Frenleme aşamasında ve virajın tepe noktasında ön tarafla, viraj içerisinde ilerlerken ise arka tarafla ilgili sorun yaşıyoruz. Arada belirgin bir uyumsuzluk var ve yarın için bunu çözmeye çalışıyoruz."

"Bunu ayarlar üzerinde çalışarak çözmeye çalışacağız. Her zaman kısa sürüş ve uzun sürüş arasındaki dengeyi bulmak da önemli. Kısa sürüşteki denge sorununu çözmeye çalışırken lastiklere zarar vermediğimizden emin olmalıyız."

"Son sektörde lastikler açıkça aşırı ısınıyor. Temel sorun, ikinci antrenman seansı sırasında pist sıcaklığının 10 dereceden fazla düşmesiydi. Uzun sürüşlerde elde ettiğimiz veriler, pazar günü yarışta göreceğimiz koşulları tam olarak yansıtmıyor."

"Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Lastik aşınması daha yüksek olacak ve belki de orta hamur lastikler pazar günü daha iyi bir seçenek olacaktır."

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- Motorsport.com Ekibi

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