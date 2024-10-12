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Formula 1

Red Bull: "RB21, şu anki aracımızın bir evrimi olacak"

Christian Horner, 2025 aracı olan RB21'de büyük yenilikler olmayacağını ve mevcut aracın bir evrimi olacağını söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Milton Keynes merkezli takım McLaren ile sıkı bir şampiyonluk mücadelesi içindeyken, bu kış sağlam kazanımlar elde edemezse gelecek yıl daha da zor bir sezon riskiyle karşı karşıya kalabileceğinin farkında.

Ancak bütçe sınırı ve 2026'daki yeni kural dönemi, Red Bull'un araçta radikal bir değişime gitmesini engelliyor.

Takım patronu Christian Horner, bu konuda şunları söyledi: "Bu işte geleceğe yönelik çok fazla öngörüde bulunamazsınız."

"F1'de uzun vade yaklaşık iki buçuk aydır ve temel olarak bu yıl öğrendiklerimiz gelecek yılla ilgilidir."

"Gelecek yılın aracı bu yılın aracının bir evrimi olacak çünkü bütçe sınırı sebebiyle, ortada önemli bir performans artışı olmadıkça aracı tamamen yenilemek mantıklı değil."

2026 sezonu itibariyle ilk kez kendi motorunu çalıştıracak olan Red Bull, gelecek yılki araçta büyük bir değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull, büyük maliyetlere rağmen kazanç getireceğine inandığı yeni Red Bull Powertrains bölümüne büyük yatırımlar yaptı.

Horner, "Bu bizim için açık ara en büyük zorluk."

"Yeni bir iş kurduk, bir fabrika inşa ettik, süreci başlattık ve 600 kişiyi işe alarak onları Red Bull'da çalışmak üzere bir araya getirdik."

"Ayrıca Ford Motor Company gibi büyük bir ortağımız var ve bu ilişki çok iyi işliyor."

"Elbette kısa vadede ters giden şeyler olabilir ve bunlar çok normal, ancak mühendislerle birlikte her şeyin tek bir çatı altında olmasının uzun vadeli bir kazancı var."

"2026 motorunu araca entegre etme konusunda, şasi ve motor mühendislerinin yan yana olmasının faydasını şimdiden görüyoruz." dedi.

Rüzgar tüneli faktörü

Red Bull, mevcut RB20'nin ilerlemesine zarar veren faktörleri araştırırken, rüzgar tüneli korelasyonu ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıktı.

Takım 2005 yılında F1'e girdiğinden beri hâlâ aynı tesiste faaliyet gösteriyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Milton Keynes fabrikasında son teknoloji ürünü yeni bir tesis için çalışmalar başlamış olsa da, bu tesisin 2026'dan önce faaliyete geçmesi beklenmiyor.

Horner, "60 yıllık bir rüzgar tüneli olan bir tesisimiz var. Soğuk Savaş döneminden kalma bir tesis ve bunun sınırları olduğunu biliyorduk."

"Bu rüzgar tüneli yıllar boyunca harika araçlar üretmemize katkı sağladı. Ama araçların aerodinamiğini gerçekten zorlamaya başladığımızda, sınırlamalar kendini göstermeye başladı."

"Zamanında rüzgar tünellerinin yasaklanabileceği bir nokta vardı."

"Bunun böyle olup olmayacağı ve CFD'nin bunu geçip geçmeyeceği konusunda tartışma yaşandı."

"Adrian, bu konuda netlik sağlanana kadar yeni bir rüzgar tüneli için çalışma yapmayı erteledi. Ancak sonrasında FIA bu konudaki tutumunu değiştirdi." şeklinde konuştu.

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