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Formula 1 Belçika GP

Red Bull, RB20'yi geliştirmeye devam edecek

Red Bull Racing patronu Christian Horner, takımın RB20 aracını geliştirmeye devam edeceğini doğruladı.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner, yönetmeliklerin rakiplere rüzgar tünelinde çalışmak için daha fazla zaman tanıması nedeniyle aradaki performans farklarının azaldığını söylüyor.

Horner şöyle konuştu: "Tüm takım aracı geliştirmek için sıkı şekilde çalışmaya devam ediyor."

"Kurallar gelecek yıl da aynı kalacağı için bu yıl öğrendiğimiz her şeyi bir sonraki yıl uygulayabileceğiz."

"Bu yılın ilk yarısına bakacak olursak, yedi yarış, iki ya da üç sprint kazandık, her iki şampiyonada birden lideriz."

"Ancak son haftalarda takım sıralamasındaki farklar azaldı ve biz de bunu düzeltmeye odaklandık."

"Rüzgar tünelinde çalışmak için daha az zamanımız var ve kaçınılmaz olarak gelişim çalışmasının sonuna geliyoruz."

"Bu, aradaki farkın giderek azalmasına yol açan normal bir durum. Bence tüm takımlar er ya da geç araç gelişiminde zirve noktasına ulaşacak."

"Bir hafta Mercedes avantajlı oluyor, ikinci hafta McLaren avantajlı oluyor, üçüncü hafta Red Bull avantajlı oluyor."

"Ferrari uzun süredir önde görünmüyor ama güç dengesi sürekli değişiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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