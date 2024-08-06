Red Bull, RB20'de neden konsept değişikliğine gitti?

Red Bull’un 2023'te bir yarış dışında tüm yarışları kazanan RB19’u her zaman takip edilmesi zor bir araç olacaktı ve takım RB20'de daha hızlı bir araç üretmiş olsa da yer etkisi düzenlemelerinin üçüncü yılında rekabet gittikçe kızıştığı için zaferler elde etmek çok daha zor oldu.

PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren Red Bull teknik direktörü Pierre Wache, Milton Keynes merkezli ekip içinde RB20 hakkındaki genel hissiyatı açıkladı.

Domine eden RB19'dan önemli ölçüde daha hızlı bir makine olan RB20, yaz tatilinden önceki son dört yarışı kazanamadı ve artık standart belirleyici gibi görünmüyor.

McLaren'ın MCL38'i hem tek tur hem de yarış hızında büyük adımlar atarken, Mercedes'in W15'i de bazen RB20'den daha hızlı görünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

RB20 bir önceki modele göre büyük bir ilerleme kaydetmiş olsa da Red Bull'un bazı rakiplerinin attığı adımlar daha büyük oldu ve Wache otomobilin kendine has özelliklerinin yarış pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez için pek de işe yaramadığını itiraf etti.

"Sanırım sınırları biraz fazla zorladık ve bazı alanlarda belki de fazla abarttık, bu da sürücü için tasarlanmamış bazı özellikler yarattı."

" Başarı tek başına değil, aynı zamanda diğerlerine göre göreceli performansla geliyor. Geçen yıl, diğerleri bu yıl yaptıkları kadar iyi bir iş çıkarmadıkları için şanslıydık, bunun da dikkate almamız gereken bir husus olduğunu düşünüyorum.”

"RB20, RB19'dan daha iyi bir araba ancak belki de daha iyi bir iş çıkarabilirdik ve sezonun sonu ve gelecek yıl için düzeltmeye çalıştığımız şey bu, sürücüye mücadele edebilmesi için daha iyi bir araç sağlamak."

Verstappen'in bugüne kadar araçla ilgili sık sık şikayet ettiği şey, önden kayma oldu ve Waché, her iki sürücünün de RB20'deki önden kayma ve dengeden genel olarak memnun olmadığını ve aynı temel sorunları yaşadığını söyledi. Wache bu durumun aracın RB19'un formunu yakalamasını engelleyen belirleyici bir faktör olduğunu da ekledi.

Peki bunun ne kadarı Red Bull'un kış boyunca araç konseptini değiştirmesinden kaynaklanıyor?

RB19, başarılı RB18'in doğrudan bir evrimi olmuştu, ancak Red Bull rakipleri tarafından kopyalanmaktan korkarak, RB20’nin temelinde ufak bir devrime gitti ve bu da sezonun başında RB19'un ne kadar önde olduğu göz önüne alındığında bazı sürprizler yaşattı.

Peki önceki temele sadık kalmak Red Bull'u yarışta tutar mıydı?

Bu yıl çoğu pistte, arabalar geçen yıldan bir saniye daha hızlıydı, bu da F1 tarihindeki en baskın araç olan RB19'un düzenlemeler sabit kalsa bile bu yıl sınıfta kalacağı anlamına geliyordu.

Red Bull, kış boyunca değişikliklerle bu tür bir performans kazanımı bulabilir miydi, yoksa konsept değişikliği gerekli miydi?

Wache buna, "Söylemesi zor."

"Geçen yıl ile bu yıl arasındaki hız farkını gördüğünüzde... Bu büyük bir fark. Konsepti değiştirdiğimizde, bize ekstra bir adım atma olasılığı veriyor." diye cevap verdi.

Red Bull'un en çok dikkat ettiği şey, karşılaştığı aero test süresi kısıtlamalarıydı. Zira Takımlar Şampiyonasını kazanan takım, bir sonraki sezona en az rüzgar tüneli testi süresi ile başlar.

Wache gülümseyerek, "Yılın başında, ilk dört yarıştan sonra bana bu soruyu soracağınızı sanmıyorum.”

"Bahsettiğim gibi, rekabet daha sıkı ve sahip olduğumuz aero geliştirme süresi ve diğer araçlarla karşılaştırıldığında elimizdekilerle, önceki konsepti geliştirmenin en iyi sonuçları vereceğinden emin olmak daha zor.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Performans adımı atmak istediğinizde, konsepti değiştirerek diğerlerinden daha az sürede performans bulmak daha kolaydır. Bu yüzden bu riski aldık. Bu doğru bir karar olduğu anlamına gelmez, bu soruya neyin en iyi seçim olduğunu söyleyerek cevap veremem. Ama bu yüzden bunu yaptık." diye ekledi.

Red Bull yıla en hızlı araçla başlamıştı ancak McLaren ve Mercedes'in attığı adımlar şampiyonanın çehresini değiştirdi. Bu iki takımın yaptığı güncellemeler Red Bull'un yaptığı güncellemelere kıyasla araçlarına çok daha fazla uyum sağlamış gibi görünüyor.

Ancak, Red Bull ve Verstappen sezon sonuna kadar 10 yarışlık çılgın bir yarış dizisi öncesinde hâlâ her iki şampiyonada da lider durumdayken ve sürekli yaklaşan McLaren'ın saldırısıyla karşı karşıyayken, takımın RB20 ile ilgili niyetleri nedir?

Amaç 2024 sonuna kadar aracı geliştirmeye devam etmek ve 2025 sezonu için aracı daha da geliştirmek mi yoksa mevcut düzenlemelerin son yılı için başka bir devrime ihtiyaç duyulabilir mi?

Wache, "Şu anda fikir bu konsepti geliştirmek, bu otomobili mümkün olduğunca geliştirmek."

"Çünkü şampiyonluk için mücadele edilecek ve biz her iki şampiyonayı da kazanmaya çalışacağız.”

"Ardından, gelecek yıl piste koyacağımız konsepti değerlendireceğiz -bu yıldan farklı olacağı kesin- ve performansta bir adım daha atmaya çalışacağız." diye cevapladı.