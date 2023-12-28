Red Bull RB20, zorunlu FIA çarpışma testini geçemedi!

FIA'nın "zorunlu kış arası" uygulamasının yürürlüğe girdiği, F1 çalışanlarının tatilde olduğu ve fabrikaların en azından yeni yılın başına kadar kapalı olduğu bu aşamada böyle bir haberin büyük merak uyandırması kaçınılmaz.

2023 sezonuna damga vuran RB19'un büyük bir evrimi olması beklenen yeni Red Bull RB20'nin ilk versiyonunun, ön çarpışma testinde başarısız olduğu söyleniyor.

Avusturyalı ekip, Noel tatilinden önce RB20'yi çarpışma testlerinden geçirmeyi ve resmi onayı almayı hedefliyordu fakat bunu başaramadı.

Bunun, 10 Şubat civarında aracın yeni aracını tanıtmasını beklenen Red Bull'un planlarında bir sarkmaya neden olup olmayacağı bilinmiyor. Kesin lansman tarih henüz resmiyet kazanmadı ve bu, olumsuz çarpışma testinin sonucuna bağlı olabilir.

Photo by: Uncredited Red Bull RB19, dettaglio del muso: quello della RB20 non avrebbe superato il crash test frontale

Red Bull bu tür sorunlarla yabancı değil: Şirketin "felsefesi", ön çarpışma testini geçememe riskini alarak, mümkün olan en hafif burun ve şasiye sahip olmak. Genellikle FIA güvenlik sınırlarına uygun olacak şekilde bir karbon fiber kaplama kullanıyorlar.

Spekülasyonlara göre, RB19 bu yılki 798 kg sınırının üzerindeydi ve Adrian Newey yeni araçta bu sınıra inme hedefiyle RB20'de daha kısa ya da daha oyuk bir burun tasarımı planlıyor olabilir. Bunu yapmak özellikle ön tarafta ağırlık tasarrufu sağlayacak.

Red Bull, karşı önlemleri çoktan aldı fakat 2 numaralı şasinin homologasyona gitmesi gerektiği göz önüne alındığında, bunun zamanlama açısından etkileri olması çok muhtemel. Bazıları, Pierre Waché tarafından yönetilen mükemmel sistemde bir çatlak olmasını umuyorlar.

Milton Keynes merkezli ekip sorunları ve çözümleri biliyor. Haliyle bu olay 2024 sezonunu etkilemeyecek, ancak zaman çizelgesi artık daha karmaşık.