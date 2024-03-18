Red Bull: "RB20 tasarımında son büyük zarımızı attık"

Milton Keynes merkezli takım, bu yıl baskın RB19'u basit bir şekilde geliştirmek yerine oldukça agresif bir revizyondan geçirerek rakiplerini şaşırttı.

Max Verstappen ve Sergio Perez'in sezonun ilk iki yarışını 1-2 bitirmesiyle bu çalışma meyvesini vermiş gibi görünüyor.

Değişikliğin motivasyonu hakkında konuşan Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan, değişikliğin 2026'da gelecek olan sıfırlamadan önce kural döngülerinin geri kalanında performansın kilidini açmaya devam etmek için kapsam sağlamakla ilgili olduğunu söyledi.

Monaghan, "Araç üzerinde daha büyük değişiklikler yapmayı seçersek, bu bize daha fazla seçenek sunar. Bu, 'hadi devam edelim ve daha kapsamlı bir şekilde değiştirelim' deme nedenimizin bir parçası."

"Bu muhtemelen son büyük zar atışı çünkü 2025'te 2026 aracına bakıyor olmanız gerekiyor." dedi.

Takımların 2026 kurallarına mümkün olduğunca erken başlaması gerektiğinden, Monaghan gelecek yıl kaynakların nasıl paylaştırılacağı konusunda yakında kararlar alınacağını söylüyor.

Monaghan, "Aerodinamik araştırmalar açısından bazı sınırlarla karşılaşıp karşılaşmadığımızı oldukça erken göreceksiniz. O noktada 'tamam, farklı bir şekilde bakabilir miyiz ve neyi değiştirmemiz gerekiyor' demeniz gerekecek."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Gelecek yıl için bir şeyleri tekrar değiştirmemiz mi gerekiyor ki bu da gelecek vaat eden ama bu yılki araca binemeyeceğimiz bir ergometriyi serbest bıraksın? Bunu muhtemelen şimdi görmeye başlayacaksınız."

"Önemli olan gelecek yıl için daha büyük bir değişikliğin uygulanabilir, gerçekçi, finansal olarak ulaşılabilir olup olmadığı ve bunu yapacak kaynaklara sahip olup olmadığımız. Bunu öğreneceğiz." dedi.

Monaghan, RB20'nin ilk analizlerinin onu daha iyi hale getirmek için çok fazla alan olduğunu gösterdiğini ve bunun da rakiplerinin onu yakalamasını çok daha zorlaştıracağını söyledi.

Monaghan, "Şu anda hâlâ araçta kazanç elde etmeye devam ediyoruz. Büyüklük açısından şu anda geçen yıla benzer kazançlar bulabiliriz. Yıl sonuna doğru bunun biraz azalabileceğinden şüpheleniyorum. Ancak çok yaratıcı insanlarımız var ve onlar bulursa biz de alırız. Bu kadar basit." dedi.

Ancak RB20, özellikle sidepod ve motor kapağı olukları ile RB19'dan görsel olarak çok farklı görünse de, Monaghan bunun bazılarının öne sürdüğü kadar radikal bir adım olmadığını söylüyor.

Monaghan, "Görsel olarak izlediğinizde, evrimin büyüklüğü, tur zamanı açısından elde ettiklerimizin göstergesi olmak zorunda değil. Bunu istikrarlı hale getirmek zorundasınız."

"Pistin bir bölümünde kendini gösteren ama diğer bölümlerinde gösteremeyen bir araca sahip olmak iyi değildir. Bence geçen yıl oldukça iyi bir aracımız vardı ve daha büyük riskler için bundan çok uzaklaşmak akıllıca bir seçim gibi görünmüyor."

"Geçen yıl sahip olduklarımızın bir evrimi, eğer kendimizi rakiplerden daha hızlı tutmaya yetecek kadarını koyarsak, o zaman yapılacak en doğru şey budur." dedi.