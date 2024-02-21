Red Bull RB20 tam olarak görücüye çıktı
Red Bull'un merakla beklenen 2024 F1 aracı RB20'ye dair ilk gerçek araç görüntüleri sonunda ortaya çıktı.
Red Bull Racing RB20
Giorgi Piola
Bahreyn testlerinden önce birçok takım yeni aracını piste çıkarıp ondan gerçek görüntüler yayınlasa da, Red Bull gibi bazı takımlar yeni aracına dair pek görüntü paylaşmadılar.
Red Bull RB20, yeni sidepod yapısı, burnu ve motor kapağıyla farklı felsefe üzerine kurulmuş bir araç olduğu için büyük merak konusuydu.
Red Bull RB20 Bahreyn testlerinin ilk gününde ortaya çıktı ve bu merak gitmiş oldu.
Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aşağıdaki fotoğrafta takımın ekstrem sidepod hava girişini görebilirsiniz. Sidepod'un altındaki dikey hava girişine de dikkat.
Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Giorgio Piola
Araca yandan bakıldığında da sidepod'un altındaki kesiğin ne kadar derinleştiğini görebiliyoruz.
Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Giorgio Piola
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