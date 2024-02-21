Red Bull RB20 tam olarak görücüye çıktı

Bahreyn testlerinden önce birçok takım yeni aracını piste çıkarıp ondan gerçek görüntüler yayınlasa da, Red Bull gibi bazı takımlar yeni aracına dair pek görüntü paylaşmadılar.

Red Bull RB20, yeni sidepod yapısı, burnu ve motor kapağıyla farklı felsefe üzerine kurulmuş bir araç olduğu için büyük merak konusuydu.

Red Bull RB20 Bahreyn testlerinin ilk gününde ortaya çıktı ve bu merak gitmiş oldu.

Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Giorgio Piola

Aşağıdaki fotoğrafta takımın ekstrem sidepod hava girişini görebilirsiniz. Sidepod'un altındaki dikey hava girişine de dikkat.

Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Giorgio Piola

Araca yandan bakıldığında da sidepod'un altındaki kesiğin ne kadar derinleştiğini görebiliyoruz.