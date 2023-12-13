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Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak"

Paul Monaghan, Red Bull'un F1 araçlarında konsept değişiklikleri yapmakla hiçbir şey yapmamak arasında bir çizgi izlediklerini söylüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Yer etkili aerodinamik çağının baskın figürü olan Adrian Newey tasarımı Red Bull araçları, 2022'nin başından bu yana 44 yarışın 38'ini kazandı.

RB19 aracı, 2023'te 22 yarışta 21 galibiyet aldı ve Verstappen sezon sonu yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'sini 17 saniye gibi büyük bir farkla kazandı.

Takım patronu Christian Horner, gelecek yılki şampiyona öncesinde aracın 'tüm yönlerini' geliştirdiklerini bildirirken, baş mühendis Monaghan değişikliklerin küçük olabileceğini kabul ediyor.

Çünkü Monaghan'a göre hiçbir şey yapmamak da, yarış kazanan bir konsepti kenara atmak da 'yanlış' olurdu.

Motorsport.com'a konuşan Monaghan, "Her şeyi olduğu gibi bırakmak yanlış olur, çünkü rakiplerimiz gittikçe yaklaşıyor." 

"Ancak kurallar, biraz daha fazlasını yapabileceğimiz ve işleri sarsabileceğimiz önceki yıllara kıyasla oldukça katı."

"RB20'nin mevcut aracın bir evrimi olacağını söylemem sizi şaşırtmayabilir çünkü bu konsepti terk etmek biraz aptalca olurdu."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

"Ama aynı zamanda ilerlemek ve hızlanmak zorundayız, rakiplerimiz adeta ensemizde."

"Ancak [RB20] mevcut araçtan pek çok ders alıyor, gelecek yıl Bahreyn'de iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımızı göreceğiz." dedi.

RB20, Red Bull'un bütçe sınırı kısıtlamaları altında tasarlandı; bu ceza, halihazırda şampiyonayı kazananların, orta sıralarda bitiren Aston Martin'e kıyasla ayrılan rüzgar tüneli süresinin yalnızca %63'üne sahip olduğu ve alt sıralarda bitirenlere daha da fazla zaman tanındığı anlamına geliyor.

Monaghan, "Bu durum bizi rüzgar tüneli ortamında ve CFD'de ne kadar etkili testler yaptığımızı yeniden incelemeye zorladı." 

Horner, Red Bull'un RB20 testlerde piste çıkana kadar cezanın tam etkisini bilemeyeceğini düşünüyor.

"Kesinlikle, henüz tam etkisini görmediniz çünkü bu yıl yapabildiğimiz geliştirme miktarını açıkça tehlikeye attı." 

"Neyse ki yılın başında çok güçlü bir araçla çıktık ve bu geliştirme süresinin çoğunu sezonun başından itibaren gelecek yılın aracına uygulayabildik. Bu çok önemliydi."

"Sahip olduğumuz rüzgar tüneli kısıtlamaları nedeniyle, RB19 üzerinde geliştirmeye devam etmek yerine, bunu gelecek yılın aracı olan RB20 üzerinde kullanmayı tercih ettik."

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