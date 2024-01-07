Red Bull: "RB20 için belirlediğimiz hedeflerin çoğuna ulaştık"

Red Bull RB19, 22 yarışın 21'ini kazanarak Formula 1 tarihinin en dominant aracı oldu. Aracın kazanma yüzdesi, o sezon 16 yarışlık takvimde sadece bir yarış kaybeden McLaren'in 1988 MP4/4'ünü gölgede bıraktı.

Ancak, Red Bull'un gözünde daha iyi bir araç için hâlâ çok fazla iyileştirme alanı var ve son durum raporlarına göre bunu yapmış olabilirler.

Red Bull'un performans mühendisliği başkanı Ben Waterhouse, Racecar Engineering'e verdiği röportajda, "RB19'un önemli sınırlamaları olduğunun farkındaydık."

"Singapur'a dönüp baktığımızda, kesinlikle zayıf yönler vardı. İster yüksek hız ister düşük hız performansı olsun, geliştirmek istediğimiz alanlar var."

"Tabii aynı zamanda aracın güçlü yönleri de vardı, bunları geliştirmek istiyoruz ve aynı zamanda zayıf yönleri de ele almaya çalışıyoruz." dedi.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing, Ben Waterhouse, Head of Performance Engineering at Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

RB19'un aerodinamik verimlilikte başarılı olduğu nokta, düşük sürtünme seviyelerine karşılık yüksek yük seviyeleriydi. Bu da onu özellikle Spa-Francorchamps, Silverstone ve Suzuka gibi Red Bull'un kolaylıkla kazandığı pistlerde güçlü kıldı.

Ancak Monako ve Singapur gibi daha virajlı pistler RB19'un zayıflıklarını daha büyük ölçüde ortaya çıkardı. Verstappen Monako'da kazanırken, Singapur sonunda galibiyet Ferrari'den Carlos Sainz'ın oldu.

Düşük hızlarda önden kayma eğilimi gösteren aracın gücü, cadde pistlerinde azalıyordu.

Waterhouse, "Bu nedenle, RB19 geliştirme sürecinde RB20 için oldukça net hedefler belirledik."

"Genel olarak bunların çoğuna ulaşmayı başardık. Yine de herkesin memnun olduğunu söyleyemem çünkü hâlâ yapılması gereken işler var." dedi.