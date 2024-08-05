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Formula 1

Red Bull: "RB20, beklediğimizi vermedi"

Red Bull, 2024 Formula 1 aracının yüksek hızlı virajlarda daha iyi olmasını beklediğini itiraf etti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Red Bull Formula 1 teknik direktörü Pierre Wache, RB20’nin takımın beklediklerini vermediğini söylüyor.

Red Bull, 2023'te bir yarış dışında tüm yarışları kazandı ve Milton Keynes merkezli takım, F1'de önde kalabilmek için bu yılın aracı RB20'de önemli değişiklikler yaptı.

Sezona ilk dört Grand Prix'de elde ettiği üç 1-2 sonucuyla önde başlayan takım, Mayıs ayından bu yana özellikle McLaren ve Mercedes'in rekabetçi görünmesiyle rakip takımlar tarafından yavaş yavaş yakalandı.

Autosport'a özel olarak konuşan Red Bull teknik direktörü Wache, takımın simülasyon verilerine dayanarak 2024 aracının belirli alanlarda, özellikle de yüksek hızlı virajlarda daha güçlü olmasını beklediğini söyledi.

RB20'nin umulduğu kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Pek sayılmaz diyebilirim. Şüphesiz geçen yıla kıyasla gelişme kaydettik ama bazı alanlarda beklediğimizi veremedik.”

“Özellikle yüksek hızlı virajlarda elimizdekinden biraz daha fazlasını bekliyorduk. Aracın rekabetçiliğini düşünmeden, yani sadece kendi referanslarımıza dayanarak, araçlarımızdan biraz daha fazlasını bekliyorduk."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Red Bull Content Pool

“Orta hızda ve düşük hızda geçen yıla kıyasla oldukça geliştik. Yüksek hızlı virajlarda geçen yıla kıyasla rakiplerimize göre biraz daha zayıf kaldık.”

“Kerblere çıkma konusunda açıkça zayıfız ama zaten geçen yıl da öyleydik. Bence bu konuda beklediğimiz gelişmeyi gösteremedik.”

Red Bull'un aracının bu sezon nerede iyi performans göstereceğine dair kendi tahminlerinin neden yanlış çıktığı sorulduğunda Wache şu açıklamayı yaptı: “Sanırım bazı hususlar korelasyonla bağlantılı olabilir.”

“Oldukça eski bir rüzgar tüneli kullanıyoruz ve şampiyonadaki konumumuz nedeniyle azaltılmış kapasiteyle ve belki de bu tür düzenlemelerle üçüncü yılımız olmasıyla da bağlantılı olabilir.”

Red Bull'un ilerlemesinin takımın umduğu kadar yüksek olmamasına rağmen Wache, takımlar araç tasarımlarında yakınlaştıkça rakiplerinin 2024'ün başından itibaren onları yakalamasını beklediklerini söylüyor.

“Dürüst olmak gerekirse rakibin daha erken gelmesini bekliyorduk.”

“2022 sezonuna başladığımızda en hızlı araca sahip değildik. Ferrari 2022'nin başında en hızlı araca sahipti. 2023'te büyük bir rekabet bekliyorduk ama bu olmadı.”

Pierre Wache, Chief Engineer of Performance Engineering at Red Bull Racing

Pierre Wache, Chief Engineer of Performance Engineering at Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

“2024'te de rekabetin aşağı yukarı en başından itibaren olmasını bekliyorduk çünkü aynı düzenlemeler altında araçla bulabileceğiniz performans sınırlı.”

“İlk dört ya da beş yarıştan sonra diğerleri belki biraz gecikmeyle de olsa geri döndüler ama biz bunu en başından beri bekliyorduk.”

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“Bu düzenlemelerle sahip olduğunuz sınırlamalar oldukça yüksek ve daha fazla adım atmak için bulabileceğiniz şeyler zorlaşıyor. Bu durumda, rakiplerin bir noktada geri gelmesi neredeyse kesin.”

Max Verstappen sürücüler klasmanında hala 78 puanlık rahat bir liderliğe sahipken, McLaren 10 yarış kala takımlar klasmanında Red Bull ile farkı kapatarak 42 puana indirdi.

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