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Red Bull, RB19'un gelişimini durdurmuş

Red Bull takım patronu Christian Horner, rüzgar tüneli kısıtlaması nedeniyle uzun zamandır 2024 aracı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, is returned to the garage

Red Bull, bu yıl şimdiye kadarki 17 yarışın 16'sını kazandı ve iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı başardı.

Avusturyalı ekibin artık uğruna savaşacağı herhangi bir şey yok ve bundan ötürü rahat rahat 2024 aracına odaklanabilir.

Fakat takım bunu, çok daha erken bir noktada yapmış gibi görünüyor. 

Red Bull takım patronu Christian Horner, Singapur'a küçük bir güncelleme getirdiklerini, bunun dışında 2023 aracının gelişiminin sonlandırıldığını doğruladı.

Horner, güncellemeyle alakalı bir soru üzerine şöyle dedi: "Singapur'a küçük bir güncelleme getirdik."

"Fakat sahip olduğumuz rüzgar tüneli süresinin yetersizliği nedeniyle, bir noktada gelecek yılın aracına daha çok odaklandık."

"Yani artık her şey sezon sonuna kadar elimizdekilerden en iyi şekilde faydalanmakla ilgili."

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