Red Bull, RB19'un gelişimini durdurmuş
Red Bull takım patronu Christian Horner, rüzgar tüneli kısıtlaması nedeniyle uzun zamandır 2024 aracı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Red Bull, bu yıl şimdiye kadarki 17 yarışın 16'sını kazandı ve iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı başardı.
Avusturyalı ekibin artık uğruna savaşacağı herhangi bir şey yok ve bundan ötürü rahat rahat 2024 aracına odaklanabilir.
Fakat takım bunu, çok daha erken bir noktada yapmış gibi görünüyor.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Singapur'a küçük bir güncelleme getirdiklerini, bunun dışında 2023 aracının gelişiminin sonlandırıldığını doğruladı.
Horner, güncellemeyle alakalı bir soru üzerine şöyle dedi: "Singapur'a küçük bir güncelleme getirdik."
"Fakat sahip olduğumuz rüzgar tüneli süresinin yetersizliği nedeniyle, bir noktada gelecek yılın aracına daha çok odaklandık."
"Yani artık her şey sezon sonuna kadar elimizdekilerden en iyi şekilde faydalanmakla ilgili."
Son Haberler
Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz" Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim" Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar