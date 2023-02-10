Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı
Red Bull yeni Red Bull RB19'u shakedown kapsamında bugün Silverstone'da piste çıkardı.
Red Bull, yeni sezonda yarışacağı aracı kısmen geçen hafta tanıtmıştı fakat bu lansmanda tanıtılan araç bir şov aracıydı.
Gerçek araçla çok fazla ortak noktası olmaması beklenen bu araçla Red Bull'un amacı, renk düzenini tanıtmak ve Ford anlaşmasına dikkat çekmekti.
Fakat bugün Red Bull'un yeni aracını Silverstone'da piste çıkardığı ortaya çıktı.
Red Bull'dan konu hakkında detaylı bir açıklama gelmedi fakat paylaştıkları videolarda, RB19 Silverstone'da turlayıp, pite gelirken görülüyor.
İki video da, aracın herhangi bir özelliği görülmeyecek şekilde çekilmiş durumda. Bu yüzden yeni aracın nasıl göründüğüne dair hâlâ net bir fotoğraf bulunmuyor.
İşte o video:
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