Önceki / Alfa Romeo, Barselona testine farklı bir tabanla katıldı Sonraki / Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!
Formula 1 Haberler

Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı

Red Bull yeni Red Bull RB19'u shakedown kapsamında bugün Silverstone'da piste çıkardı.

Ekleyen:
, Editör
Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı
Haberi dinle

Red Bull, yeni sezonda yarışacağı aracı kısmen geçen hafta tanıtmıştı fakat bu lansmanda tanıtılan araç bir şov aracıydı.

Gerçek araçla çok fazla ortak noktası olmaması beklenen bu araçla Red Bull'un amacı, renk düzenini tanıtmak ve Ford anlaşmasına dikkat çekmekti.

Fakat bugün Red Bull'un yeni aracını Silverstone'da piste çıkardığı ortaya çıktı.

Red Bull'dan konu hakkında detaylı bir açıklama gelmedi fakat paylaştıkları videolarda, RB19 Silverstone'da turlayıp, pite gelirken görülüyor.

İki video da, aracın herhangi bir özelliği görülmeyecek şekilde çekilmiş durumda. Bu yüzden yeni aracın nasıl göründüğüne dair hâlâ net bir fotoğraf bulunmuyor.

İşte o video:

 
 

paylaşım
yorumlar

Alfa Romeo, Barselona testine farklı bir tabanla katıldı

Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!
Daha fazlası
Ezel Tan
Russell: "Şampiyonluk mücadelesine hazırım"

Russell: "Şampiyonluk mücadelesine hazırım"

Formula 1

Russell: "Şampiyonluk mücadelesine hazırım" Russell: "Şampiyonluk mücadelesine hazırım"

Shovlin, Hamilton'ın "iyi bir kaybeden" olduğunu düşünüyor

Shovlin, Hamilton'ın "iyi bir kaybeden" olduğunu düşünüyor

Formula 1

Shovlin, Hamilton'ın "iyi bir kaybeden" olduğunu düşünüyor Shovlin, Hamilton'ın "iyi bir kaybeden" olduğunu düşünüyor

Haas, Silverstone testini başarıyla tamamladı

Haas, Silverstone testini başarıyla tamamladı

Formula 1
Haas VF-23 Silverstone Shakedown

Haas, Silverstone testini başarıyla tamamladı Haas, Silverstone testini başarıyla tamamladı

Son Haberler

Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni

Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni

F1 Formula 1

Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni

AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı

AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı

F1 Formula 1

AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı

Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek"

Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek"

F1 Formula 1

Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek" Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek"

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

WRC

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında! 2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.