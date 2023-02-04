Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor

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Cuma günü New York'ta yapılan takım lansmanında Red Bull Racing'in yeni aracı henüz sergilenmezken, taraftarlar bir şov aracında, neredeyse hiç değişmeyen bir renk düzeniyle karşı karşıya kaldılar.

Arka planda Red Bull, şampiyonluk serisini devam ettirmek adına gerçek RB19 üzerinde çalışmakla meşgul.

RB18, 2022 sezonunun başında yaklaşık 10 kilogram daha ağırdı ve bunun etkisi büyüktü. Sezon ilerledikçe Red Bull gidişatı değiştirmeyi başardı fakat aracın ağırlığı bu kış da önemli bir problemdi.

Verstappen, 2023 için geliştirilmesi gereken şeyler sorulduğunda, "Aracın ağırlığı konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk çünkü araç aşırı ağırdı."

"Bu kesinlikle bu yıl için önemli bir hedefti ve sezon başlamadan önce çözüleceğinden eminiz. Bunun dışında pek çok şey var ama çok fazla detaya giremeyeceğim." cevabını verdi.

Özellikle geçen sezonun ilk aşamasında Verstappen, diğer takımların da muzdarip olduğu önden kayma sorunundan muzdaripti.

Lastik tedarikçisi Pirelli, hamurun kendisini değiştirerek duruma müdahale etti.

Verstappen, "Sorun özellikle lastikler değildi. Sorun aracın ağırlığıydı, limitin çok üzerindeydik ve bu da aracın ön tarafının istenildiği gibi hareket etmediği anlamına geliyordu."

Giselle Zarur, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Jim Farley, CEO of Ford, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Marty Smith and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Araç ağırlığı azaltıldığında, her şey daha iyi oldu ve ardından da araç daha hızlı hale geldi. Hayatım boyunca, hiçbir yerde hızlı olan fakat önden kayan bir araç sürmedim."

"Yeni lastiklerle durum biraz daha iyi olacak. Tabii ki tam manasıyla sadece Abu Dhabi'de test ettik ve her yerde çalışıp çalışmadığını görmemiz gerekecek."

"Hava koşulları ve asfalt da bunu etkiliyor ama doğru yolda olduğumuza inanıyorum." dedi.

Geçen yıl, zorlu bir başlangıcın ardından Red Bull RB18, Verstappen'i şampiyonluğa taşıyacak kadar kusursuz görünüyordu.

"Bu aslında bir sürücü gibi. Hep kendinizi geliştirmek için zayıf noktalarınıza bakarsınız. Ben öyle yapıyorum; Hep kendimi nerede geliştirebileceğimi görmeye ve daha güçlü şekilde geri dönmeye çalışıyorum. Bu bazen zor olabiliyor fakat takım da aynısını yapıyor. Aracı geliştirmeye çalışıyor."

"Hiçbir zaman baskın olmadık"

Verstappen geçen yılı sezonun bitiminden çok önce şampiyon olarak tamamlamıştı. Kâğıt üzerinde Hollandalı pilot için baskın bir sezon gibi görünse de Verstappen için durum aynı değil.

Verstappen,, "2023'te dünya şampiyonluğu için yakın bir mücadele olması elbette spor için iyi olur."

"Fakat geçen yılın da oldukça heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Takım olarak birçok şeyi diğer takımlardan daha iyi yaptığımız için puan tablosundaki fark bu kadar büyük oldu."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"İki ya da üç yarış dışında, hafta sonlarını domine ettiğimizi hiçbir zaman düşünmedim. Hatta sıralama turlarında çoğu zaman en hızlısı bile değildik."

"Yine de spor ve Formula 1'e olan ilgi açısından, birden fazla takımın yer aldığı bir şampiyonluk mücadelesi iyi olacaktır." cevabını verdi.

Mercedes 2022 sezonunun sonlarına doğru büyük adımlar attı ve Brezilya'da duble yaptı.

Verstappen'e göre, 2023'te durumun nasıl olacağını tahmin etmek çok zor.

Verstappen Mercedes için, "Bir şey söylemek zor; Yıl sonunda bile bazen kontrol onlarda oluyordu, bazen de değildi."

"Bu konuda bir şey söylemek benim için zor çünkü dışarıdan bakıyorum ve gerekli tüm bilgilere sahip değilim."

"Bu yıl her şeyin üstesinden gelip gelemediklerini göreceğiz fakat büyük rakiplerden biri olacaklar. Ferrari de güçlü olacak ama bizim için ne kadar zor olacağını söylemek zor." dedi.

Son olarak Ferrari'de yaşanan patron değişikliğiyle ilgili de şöyle dedi: "Böyle bir şeyin etkisi olup olmadığını söylemek zor."

"Yeni insanlar geldiğinde, oraya alışmaları vakit alıyor. Bir sürücü olarak bile yeni bir takıma alışmanız için vakit gerekiyor. Bunun iyi bir değişiklik olup olmadığını zaman gösterecek."