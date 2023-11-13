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Red Bull: "RB19'dan çok daha hızlı bir araç üretmek zor olacak"

Red Bull takım patronu Christian Horner, gelecek yıl epey Red Bull RB19'dan daha iyi bir araç üretmenin epey zor olacağı görüşünde.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Red Bull, geçen yıl zaten çok sayıda galibiyetle son yılların en hızlı araçlarından birisini üretmiş ve iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşmıştı.

Fakat bu yıl bunu daha da ileri taşıdılar ve şimdiye kadar gerçekleştirilen 20 yarışta 19 galibiyet alarak tarihe geçtiler.

RB19 hiç şüphesiz "F1 tarihinin en iyi araçları" arasındaki yerini aldı fakat gelecek yıl mücadele daha da artabilir ve RB20'nin selefine göre daha iyi olması gerekecek.

Bu da Red Bull patronu Christian Horner'a göre hiç de kolay bir görev değil.

Horner, "Şu anda iyi bir iş çıkarıyoruz ve kazanıyoruz fakat Formula 1'de garanti olan tek şey burada hiçbir şeyin yerinde durmadığıdır."

"Kurallardaki istikrar göz önüne alındığında, arkamızdaki takımların geliştiğini şimdiden görebiliyoruz. Gelecek yıl bu trendin devam etmesini ve şampiyonanın çok daha yakın geçmesini bekliyoruz."

"Aynı şey 2025 sezonu için de söylenebilir fakat sonrasında, yeni düzenlemeler nedeniyle bir sıfırlama olacak."

"Şu anda her zamanki gibi gelişmeye çalışıyoruz çünkü rakiplerimiz de güçleniyorlar. Aracımızın felsefesinin bir kısmını kopyalayacaklar, bu kesin. Bunun şimdiden gerçekleşmeye başladığını görebiliyoruz."

"Gelişmeye ve ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam ediyoruz fakat RB20'yi RB19'dan çok daha iyi hale getirmek zor olacak." dedi.

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

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