Red Bull, RB19 ile korkuttu mu?

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İşte Red Bull RB19: 2023 Formula 1 sezonunun resmi açılışından sadece birkaç dakika önce Bahreyn'de testlerin başlamasıyla birlikte gösterildi. En son gelen ve en merakla beklenen tek koltuklu araç: Adrian Newey'in yaratığı referans noktası ve Max Verstappen'in kazandığı iki dünya şampiyonluğunun ardından, sadece iki akredite fotoğrafçı ve TV kamerası tarafından merakla takip ediliyor.

Red Bull Racing RB19'un alt kısmı Fotoğraf tarafından: Adam Cooper

RB19, Milton Keynes ekibinin bütçe sınırına uymadığı için 7 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmasına ve daha da önemlisi, Ferrari'nin 720 ve Mercedes'in 768 saatine kıyasla rüzgar tünelindeki geliştirme çalışmalarının 605 saatle sınırlı olmasına rağmen hâlâ kazanabileceğini kanıtlamak zorunda olan tek koltuklu araç.

Newey'in silahı, yeni güç ünitelerinin devreye gireceği 2026'dan itibaren Ford ile işbirliğinin lansmanı için bu ayın başlarında New York'ta gösterilen RB18'e kıyasla devrim yaratmış gibi görünmüyor ancak otomobilin tüm yönleri üzerinde yapılan neredeyse çılgınca geliştirme çalışmalarını her ayrıntıda ortaya koyan güçlü bir evrim.

Red Bull Racing RB19 Fotoğraf tarafından: Adam Cooper

İlk göze çarpan şey, RB19'un (çok kopyalanan) aerodinamik felsefesini net bir şekilde koruduğudur: Teknik direktör Pierre Waché, başkalarının Red Bull sidepod tasarımına döndüğü dönemde Ferrari tarzı oyuklara ilgi duymadan kendi tasarımında ısrar ediyor.

Red Bull Racing RB19'un alt kısmı Fotoğraf tarafından: Adam Cooper

Bu nedenle üç büyükler ilkelerine sadık kaldılar ve düşünce kirliliğinden uzak durdular: yeni başlayan testler, bize doğru kimin doğru çizgide olduğunu gösterecek.

Sizi daha sonra aracın ayrıntılı bir incelemesini yapacağız çünkü bunun, analiz edilecek ilginç konseptleri içerdiğinden eminiz.