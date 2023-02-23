Red Bull, RB19 ile korkuttu mu?
2023 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de başlayan testlerle birlikte Red Bull gerçek RB19'u tanıttı. RB19, Newey'nin aerodinamik kurallarına sadık kalan ve bazı konseptleri aşırı uçlara taşıyan ancak geçen seneki tasarım felsefesine sadık kalan araç olarak öne çıktı.
İşte Red Bull RB19: 2023 Formula 1 sezonunun resmi açılışından sadece birkaç dakika önce Bahreyn'de testlerin başlamasıyla birlikte gösterildi. En son gelen ve en merakla beklenen tek koltuklu araç: Adrian Newey'in yaratığı referans noktası ve Max Verstappen'in kazandığı iki dünya şampiyonluğunun ardından, sadece iki akredite fotoğrafçı ve TV kamerası tarafından merakla takip ediliyor.
Red Bull Racing RB19'un alt kısmı
Fotoğraf tarafından: Adam Cooper
RB19, Milton Keynes ekibinin bütçe sınırına uymadığı için 7 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmasına ve daha da önemlisi, Ferrari'nin 720 ve Mercedes'in 768 saatine kıyasla rüzgar tünelindeki geliştirme çalışmalarının 605 saatle sınırlı olmasına rağmen hâlâ kazanabileceğini kanıtlamak zorunda olan tek koltuklu araç.
Newey'in silahı, yeni güç ünitelerinin devreye gireceği 2026'dan itibaren Ford ile işbirliğinin lansmanı için bu ayın başlarında New York'ta gösterilen RB18'e kıyasla devrim yaratmış gibi görünmüyor ancak otomobilin tüm yönleri üzerinde yapılan neredeyse çılgınca geliştirme çalışmalarını her ayrıntıda ortaya koyan güçlü bir evrim.
Red Bull Racing RB19
Fotoğraf tarafından: Adam Cooper
İlk göze çarpan şey, RB19'un (çok kopyalanan) aerodinamik felsefesini net bir şekilde koruduğudur: Teknik direktör Pierre Waché, başkalarının Red Bull sidepod tasarımına döndüğü dönemde Ferrari tarzı oyuklara ilgi duymadan kendi tasarımında ısrar ediyor.
Red Bull Racing RB19'un alt kısmı
Fotoğraf tarafından: Adam Cooper
Bu nedenle üç büyükler ilkelerine sadık kaldılar ve düşünce kirliliğinden uzak durdular: yeni başlayan testler, bize doğru kimin doğru çizgide olduğunu gösterecek.
Sizi daha sonra aracın ayrıntılı bir incelemesini yapacağız çünkü bunun, analiz edilecek ilginç konseptleri içerdiğinden eminiz.
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