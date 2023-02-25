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Red Bull, RB19 ile doğru yolda olduğunu düşünüyor

Red Bull yeni RB19 ile performans anlamında iyi bir noktada olduğu görüşünde.

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Red Bull, RB19 ile doğru yolda olduğunu düşünüyor
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Red Bull'da cuma günü, sabah bölümünde Sergio Perez, öğleden sonra ise Max Verstappen sürüş yaptı ve iki sürücüde oldukça mutlu görünüyordu.

Perez sabah bölümünde en çok tur atan isimlerden birisiydi ve sıralama temposuna odaklanmak yerine uzun sürüşler yaptı.

Diğer tarafta Verstappen, Bahreyn GP öncesi son kez direksiyona geçti ve yeni araçla günün en hızlı ikinci zamanını yaptı.

Yine de gün sorunsuz değildi çünkü araçta bir yağ sızıntısı vardı ve bunu çözmeleri gerekti.

Red Bull'un şef yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, günü şöyle yorumladı: "Öğleden sonra bölümünde, yeni aracı ilk kez denediğinizde karşılaşabileceğiniz o ilk sorunlardan birini yaşadık."

"Küçük bir sorun olsa da, bunu çözmek zamanımızı aldı."

"Ancak bu testlere bu yüzden yani işler resmiyete bindiğinde, bu tarz sorunlar yaşamamak adına katılıyoruz."

"Bunun dışında genel olarak pozitif bir gündü. İhtiyacımız olan tüm verileri toplamak adına yarın bir başka yoğun gün daha geçireceğiz."

"Fakat Max'in bugün yaptığı kısa sürüşleri baz alarak, paketimizle doğru yolda olduğumuzu biliyoruz."

"Sadece 1.5 gün geçirdi fakat araçta çok rahat ve mücadeleye hazır görünüyor."

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