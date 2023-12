Horner: "Aracı 20 kg hafifletmek, 2023 hakimiyetinin anahtarıydı"

Milton Keynes merkezli takım, 2023 sezonu boyunca başka bir seviyede yarışlardı tamamladı. Max Verstappen ile hem markalar şampiyonluğu tacını hem de pilotlar şampiyonluğunu ele geçirme yolunda 22 yarışın 21'ini kazandı.

Rakipleri çabalarını Red Bull'un aracının neden bu kadar iyi olduğunu anlamaya çalışarak harcadı, Red Bull ise bunun merkezinde ağırlık olduğunu öne sürdü.

Red Bull takım patronu Christian Horner, aracın büyük bir kısmının RB18'den devralındığını ve en büyük adım değişikliğinin 2022 boyunca fazla kilolu kalmasına neden olan fazla hacmin azaltılması olduğunu açıkladı.

Motorsport.com tarafından Red Bull'un RB19'un neden bu kadar baskın olduğunu anlayıp anlamadığı sorulan Horner, "Hatırlamanız gereken şey, RB19'da RB18'den gelen çok sayıda bileşen vardı; şanzıman, süspansiyonun büyük bir kısmı ve şasinin yarısı. Bu yıl yaptığımız iki aracı birleştirme işlemi [cut and shut] etkili oldu."

"Ele alabildiğimiz en önemli şey ağırlık oldu. Bir önceki yılki şampiyonluk mücadelesi nedeniyle 2021'de yeni regülasyonlara geç kalmamız nedeniyle 2022'deki araç biraz tıknazdı."

"Böylece, bu yıla girerken araçtan 20 kilo çıkarmayı ve bazı kusurları düzeltmeyi başardık."

"Ancak çok sayıda parça vardı ve Max'in durumunda olduğu gibi bazı bileşenler bu yıl 19, geçen yıl 15 yarış kazandı, yani ikisinin birleşimi 34 yarış." dedi.

Horner, ağırlık azaltmanın RB18 ile RB19 arasındaki en büyük adım olduğuna inanıyor ve tüm alanlarda iyileştirmeler yapıldığını söylüyor.

Fotoğraf: Motorsport Images

Mechanics in the garage with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19