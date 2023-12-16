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Horner: "Aracı 20 kg hafifletmek, 2023 hakimiyetinin anahtarıydı"

Red Bull, RB19 aracında yaptığı iki aracı birleştirme işlemiyle elde ettiği 20 kg'lık ağırlık tasarrufunun, bu yılki Formula 1 hakimiyetinde önemli bir kilit rol oynadığına inanıyor.

Editör Burak Yasul
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Christian Horner, Red Bull Racing

Milton Keynes merkezli takım, 2023 sezonu boyunca başka bir seviyede yarışlardı tamamladı. Max Verstappen ile hem markalar şampiyonluğu tacını hem de pilotlar şampiyonluğunu ele geçirme yolunda 22 yarışın 21'ini kazandı.

Rakipleri çabalarını Red Bull'un aracının neden bu kadar iyi olduğunu anlamaya çalışarak harcadı, Red Bull ise bunun merkezinde ağırlık olduğunu öne sürdü.

Red Bull takım patronu Christian Horner, aracın büyük bir kısmının RB18'den devralındığını ve en büyük adım değişikliğinin 2022 boyunca fazla kilolu kalmasına neden olan fazla hacmin azaltılması olduğunu açıkladı.

Motorsport.com tarafından Red Bull'un RB19'un neden bu kadar baskın olduğunu anlayıp anlamadığı sorulan Horner, "Hatırlamanız gereken şey, RB19'da RB18'den gelen çok sayıda bileşen vardı; şanzıman, süspansiyonun büyük bir kısmı ve şasinin yarısı. Bu yıl yaptığımız iki aracı birleştirme işlemi [cut and shut] etkili oldu."

"Ele alabildiğimiz en önemli şey ağırlık oldu. Bir önceki yılki şampiyonluk mücadelesi nedeniyle 2021'de yeni regülasyonlara geç kalmamız nedeniyle 2022'deki araç biraz tıknazdı." 

"Böylece, bu yıla girerken araçtan 20 kilo çıkarmayı ve bazı kusurları düzeltmeyi başardık."

"Ancak çok sayıda parça vardı ve Max'in durumunda olduğu gibi bazı bileşenler bu yıl 19, geçen yıl 15 yarış kazandı, yani ikisinin birleşimi 34 yarış." dedi.

Horner, ağırlık azaltmanın RB18 ile RB19 arasındaki en büyük adım olduğuna inanıyor ve tüm alanlarda iyileştirmeler yapıldığını söylüyor.

Mechanics in the garage with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Motorsport Images

Mechanics in the garage with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Horner, "Ağırlığı azaltabileceğiniz belirli bir alan yoktu. Her yerden biraz azaltabilirdik. Tüm alanlarda sadece küçük kazanımlar oldu."

"Bence 2022 aracı ile 2023 aracı arasındaki temel fark muhtemelen buydu." dedi.

RB19'daki ilerlemenin Red Bull'un 2022 otomobiline göre 20 kg daha hafif olmasının sonucu olup olmadığı konusunda ise Horner, "Evet. Yılın büyük bir bölümünde o farkı taşıyorduk."

Kaçan tek bir yarış 

RB19 F1 tarihinin en baskın araçlarından biri olduğunu kanıtlasa da, Singapur'daki yenilgi sayesinde tüm yarış galibiyetlerini silip süpürmeyi başaramadı.

O hafta sonu yaşananlara dönüp baktığında Horner, takımın cuma antrenmanında simülasyon tahminleri tarafından yanlış yola yönlendirildiğini söyledi.

Horner, "Bence bu yarış her şeyi ortaya çıkardı, bence bu yıl kazanmayı oldukça kolaymış gibi gösterdik. Kazanmak asla kolay değildir."

"Bence bu yarış, hedefi kaçırmanızın küçük farklara bağlı olduğunu gösterdi. Ayar açısından, simülasyon araçlarımızın bizi yönlendirdiği bir ayar ile geldik ve o pistte, o gün, özellikle de sıralama turlarında işe yaramadı."

"Yarışta hızımız bize geri gelmeye başladı. Ama bence yarıştan sonra bildiklerimizi yarışa girerken de bilseydik, çok daha rekabetçi bir konumda olurduk." dedi.

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