Red Bull RB19 daha hafif ve daha verimli olabilir"

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Red Bull, 2021'de bütçe sınırını aştığı için FIA tarafından rüzgar tüneli ve CFD simülasyonlarını %10 daha az kullanım cezası aldı. Yine de 2023'te şampiyonluk savaşında yer alabileceklerine inanıyorlar.

Adrian Newey önderliğinde, aracın zayıf kaldığı noktalarda doğru hamleleri yaptıkları takdirde, rüzgar tüneli kısıtlamasından en iyi şekilde faydalanabilirler ve bu sayede önde kalabilirler.

Yine de her halükarda kendilerini epey zor bir yıl bekliyor.

Şimdi La Gazzetta dello Sport, yeni Red Bull RB19 hakkında bazı bilgiler yayınladı. Gazeteye göre RB19, mevcut RB18'e kıyasla üç kilogram daha hafif bir karosere sahip olacak.

2022'ye gridin en ağır araçlarından birisiyle başlayan Red Bull, sezon ilerledikçe RB18'i hafifletmiş ve bu durum sayesinde hem performans kazanmış hem de lastikleri daha iyi kullanmıştı.

İddiaya göre Singapur'a daha hafif bir şasi getirmeyi planlıyorlardı ancak bütçe sınırını aşma riskiyle bunu ertelediler.

Paolo Filisetti'nin analize göre Red Bull, daha hafif karosere ek olarak aracın arka kısmında ciddi değişiklikler yapacak.

Bu değişikliklerin başında süspansiyon elemanlarının farklı konumlandırılması ve vites kutusunun daha alçağa taşınması geliyor, ki bu da Venturi kanallarının daha aktif kullanılmasına yardım edecek.

Takım, bu değişiklikler sayesinde aracın arka kısmında zemin etkisini daha iyi kullanmayı hedefliyor.

Gazete, geçen yılki aracın güçlü yanlarını koruyacak RB19'un şaşırtıcı görünmeyeceğini fakat taban gibi alanlarda yapılan değişikliklerle RB18'in "radikal bir evrimi" olacağını iddia ediyor.