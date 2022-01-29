Red Bull, RB18'le ön çarpışma testlerini geçemese de endişeli değil

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Milton Keynes'ten gelen bilgiler, Red Bull RB18'in en azından simülatörde Max Verstappen'in dünya şampiyonluğunu kazandığı RB16B'nin performansına ulaştığı yönünde.

Bu, 2022 projesine tamamen dahil olan ve yoğun şekilde araç üzerinde çalışan Adrian Newey'nin yeni araçta ekstrem çözümler bulduğu söylentilerini de beraberinde getirdi ve F1'in yeni dönemini merakla bekleyen rakiplerini endişelendirdi.

Red Bull'un mühendisleri, RB16B'yi geçen sezonun son anlarına kadar geliştirdiler ve hal böyle olunca, yeni araçta geride kalmalarını uman pek çok kişi vardı. Red Bull yeni aracının adını RB18 olarak açıkladı fakat lansman tarihi bir türlü açıklanmadı.

Peki neden? Cevap basit: Red Bull, FIA homologasyonu için gereken çarpışma testlerini geçemedi.

İngiliz takımların çarpışma testleri için kullandığı Cranfield tesisine giden Red Bull, burada FIA'nın zorunlu çarpışma testine girdi. Fakat RB18, ön çarpışma testlerini geçemedi çünkü aracın ön burun kısmının, gerekli miktarda enerjiyi ememediği ortaya çıktı.

Takım şimdi bu sorunu çözmek adına ön tarafı güçlendirmek zorunda kalacak.

Haber, Red Bull mühendislerini, proje konusunda endişelendirmiş gibi görünmüyor. Fakat RB18'le alakalı ilk planlar üzerinde bir etkisi olmuşa benziyor.

Red Bull'un tasarım felsefesi göz önüne alındığında, bu ilk kez olan bir şey değil.

Bunun nedeni çok basit: Newey, güvenlik standartlarına uygun olarak FIA'nın katı kurallarının üstesinden gelmek için çok iddialı tasarımı bozmadan karbon kaplama ekleyerek ekstrem bir araç hazırlamayı tercih ediyor.

İddialara göre Newey, ön tarafı nispeten kısa arka tarafı ise sidepod bölgesinde zemin etkisini oluşturmak için maksimum yüzeye sahip daha uzun bir araç tasarladı. 2022'ye kadar takımlar, türbülanslı havayı azaltmak için ön tekerlekleri bargeboard ve sidepoddan daha ileride tutuyordu. Ancak 2022'de bargeboard kısmı yasaklandığı için ön tekerleklerin sidepod bölgesinden çok uzakta durmasına gerek kalmadı. Ön tekerlekler nedeniyle bozulan hava, Venturi kanallarındaki emme sayesinde temizlenecek.

Bu yüzden RB18'in FIA'nın belirlediği maksimum dingil uzunluğu olan 3600 mm'den bir miktar kısa olması karşısında şaşırmayacağız. Bu, Pat Symonds'un hazırladığı 2022 gösteri aracının tasarımını takip edecek çoğu diğer takımdan farklı bir yol takip edeceği manasına gelebilir.