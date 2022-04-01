Red Bull, RB18'le izlediği yoldan memnun

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Red Bull, geçen yıl son yarışa kadar şampiyonluk savaşı verdiği için pek çok kişi Avusturyalı ekibin, en azından sezon başında rakiplerinin gerisinde kalacağını düşünüyordu.

Ancak Adrian Newey önderliğindeki teknik ekip, yine oldukça yenilikçi çözümler buldu ve RB18, yeni sezonun en hızlı araçlarından birisi oldu.

Takım, ilk yarış Bahreyn'de dayanıklılık sorunları yaşasa da, Suudi Arabistan'da yeni dönemde kendileri adına ilk zaferlerini aldılar.

Gelişim, 2022 için büyük önem taşıyor ve bundan ötürü takımların sahip olduğu temelin gelişime açık olması sezonun kilit noktalarından birisi olacak.

Takım patronu Christian Horner, ilk iki yarışın ardından sezonun kalan kısmı için iyi bir potansiyelleri olduğunu dile getirdi.

Horner, “Kuralların yorumlanış şeklinde, Ferrari ile aramızda büyük bir fark olduğunu görebiliyorsunuz."

"Biz takım olarak sahip olduğumuz konseptten memnunuz, yaratıcı bir çözüm bulmayı başardık."

"Bu sayede sezonun devamı için iyi bir potansiyele sahip olacağız." dedi.

Horner, Bahreyn'deki zorluklardan sonra Suudi Arabistan GP'de aldıkları zaferden memnun.

"Bahreyn'deki zorluklardan sonra takımın dönüşü harikaydı. Hafta boyunca fabrikadaki çocuklar büyük çaba sarf ettiler. Max harika bir zaferle bu çalışmaların karşılığını verdi."

"Sezonun bu noktasında bir zafer elde etmek tüm takım için harikaydı. Yine de hâlâ sezonun başındayız ve her yarışı ayrı ayrı ele almaya çalışacağız."

Race winner Max Verstappen, Red Racing Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool