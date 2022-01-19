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Red Bull, RB18'in yapım aşamasına başlıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda, RB16B ile alakalı çalışmaların oldukça pozitif gittiğini söyledi.

Red Bull, RB18'in yapım aşamasına başlıyor

Şimdiye kadar, on takımdan altısı yeni aracının lansman tarihini açıkladı fakat Red Bull da dahil olmak üzere diğer altı ekipten yapılan bir açıklama yok.

Takım, geçen hafta yeni araca dair bir video yayınlayıp, aracın adının RB18 olacağını duyurmuştu.

RacingNews365'ten Dieter Rencken, Red Bull patronu Christian Horner ile özel bir röportaj gerçekleştirdi ve yeni aracın ne durumda olduğunu sordu.

Horner, bu röportajda şöyle dedi: "Bu, her şeyin sıkışık olduğu o zorlu dönem; saatler süren çalışmalar ve çok fazla yemek siparişleri var!"

"RB18'de devam eden çok yoğun bir çalışma var ve araç şekilleniyor. Şimdiye kadar hedeflerin çoğuna ulaşılmış durumda."

"Takım inanılmaz derecede yoğun çalışıyor ve her şey bir araya geliyor. Gelecek hafta aracın yapım süreci başlayacak ve gerçekten heyecan verici!"

Red Bull, önceki yıllarda olduğu gibi Barselona testlerinden hemen önce 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyecek.

Böylelikle yeni araçta işlerin yolunda olup olmadığına bakacak.

Horner, "Barselona ve Bahreyn'e gitmeden önce her zamanki çekim gününü yapacağız."

"Yeni araca sahip olduğumuzu gön önüne alırsak, üç günlük bir test çok fazla değil, çok yoğun geçecek. Fakat sezonun ilk bölümünü kesinlikle taraftarlar ve takipçiler için daha ilginç hale getirecek."

"Özellikle bu kadar büyük bir düzenleme değişikliğiyle, bundan kazananlar ve kaybedenler olacak."

"İnsanların ne gibi çözümler ürettiğine bağlı olarak beklemediğimiz bazı sonuçlar elde edebilirsiniz." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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