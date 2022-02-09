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2022 Red Bull RB18'in lansmanı Motorsport.com'dan canlı yayınlanacak!

Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı bugün tanıtırken, Motorsport.com olarak bu lansmanı canlı olarak yayınlıyoruz.

2022 Red Bull RB18'in lansmanı Motorsport.com'dan canlı yayınlanacak!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2022 Formula 1 sezonunda yeni bir döneme giriliyor ve Haas'tan sonra 2022 aracının örtüsünü kaldıran ikinci takım Red Bull olacak.

2014'ten sonra ilk kez #1 ile yarışacak olan Red Bull, yeni RB18'le yeniden şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

Takım, sürpriz şekilde yeni aracını önceki yılların aksine bir dizi fotoğraf yayınlayarak değil, özel bir lansman etkinliği düzenleyerek tanıtmaya karar verdi.

Türkiye Saati ile 19:00'da  başlayacak olan lansman, Motorsport.com Türkiye'nin YouTube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Sizler de hesaplarımızı takip ederek lansmanı canlı olarak seyredebilirsiniz.

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