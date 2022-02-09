2022 Red Bull RB18'in lansmanı Motorsport.com'dan canlı yayınlanacak!

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2022 Formula 1 sezonunda yeni bir döneme giriliyor ve Haas'tan sonra 2022 aracının örtüsünü kaldıran ikinci takım Red Bull olacak.

2014'ten sonra ilk kez #1 ile yarışacak olan Red Bull, yeni RB18'le yeniden şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

Takım, sürpriz şekilde yeni aracını önceki yılların aksine bir dizi fotoğraf yayınlayarak değil, özel bir lansman etkinliği düzenleyerek tanıtmaya karar verdi.

Türkiye Saati ile 19:00'da başlayacak olan lansman, Motorsport.com Türkiye'nin YouTube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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