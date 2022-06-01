Red Bull, RB18'in karakteristiğini geliştirmeye açık

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RBR ve rakibi Ferrari, araçları pistin farklı alanlarında güçlü olsa da şimdiye kadar çoğu yarışta birbirlerine yakınlardı.

RB18 genel olarak düşük sürüklenmede çalışırken düzlük hızı güçlüydü fakat F1-75 yavaş virajlarda daha iyiydi.

Fakat Monaghan, takımın araçta çeşitli pistlere uyacak şekilde farklı bir yönde gelişim yapmaya karşı olmadığını söyledi.

Monaghan, "Programımızı ve tur zamanımızı geliştirmeyi öğreniyoruz."

"Ferrari'nin iyi ve kötü yönlerine bakarsak, bunu yapmamız saflık olur."

"Onlar düşük hızda oldukça güçlüler. Biz de pistin diğer alanlarında daha iyi oluyoruz. Bizim tur zamanımızı nasıl elde ettiğimize ve onların nasıl elde ettiğine yer yer bakarsak büyük bir görsel ipucu var."

"Onlar böyle kalacak mı? Bilmiyorum. Biz böyle kalacak mıyız? Hayır. Değişime açığız."

"Bu spordaysan, çoğu zaman geride kalabilirsin. Yani eğer öğrenmez ve yeniden değerlendirmeler yapmazsak bu biraz küstahlık olur." dedi.

Gelecek yarışlar hakkında konuşan Monaghan, yere basma kuvveti/ hava sürüklemesi paketini kıyasladı.

"Şu anda kendi işimizden oldukça mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bence Bakü herkesi tek bir yöne çekecek. Silverstone biraz daha farklı olabilir. Spielberg de biraz fark yaratacak."

"Macaristan'da yeniden bir yakınlık bekliyorum ama bu pistin doğası ve tur zamanını en iyi nasıl alacağımızla alakalı."

"Bu yüzden şu anda oldukça iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat yanlış ya da doğru yaptığımızı Abu Dhabi'deki son yarışta göreceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Monaghan, Ferrari'nin pole aldığı fakat Red Bull'un sıralamada çok da uzakta olmadığı ve yarışı kazandığı Monako'da iki takımın oldukça yakın olduğunu belirtti.

Monaghan, "Rakibinizin size kıyasla temposunun ne olduğu her zaman öznel bir bakış."

"Bence Ferrari'nin orada başarısız olacağını düşünmek saflık olurdu."

"Umarım onlar da bizi aynı şekilde görüyorlardır çünkü düzgün bir araçla geleceğimize güveniyorduk. İki takım da kendi hedeflerine ulaşmış gibi duruyor."

"Yani güçlü bir aracınız olduğunda Monako'ya korkuyla gelmemelisiniz. Söyleyeceklerimin anlamını size bırakıyorum ama bu pistin özelliklerinden bazıları, bazı araçların problemlerini güçlendiriyor ve bazılarınınkini hafifletiyor. Fakat bu konuda her takım kendi işini yapmalı."

"Belki de bu konuda bir yargıda bulunmam bile kötüdür ve diğerlerinin buna nasıl yaklaştıklarına, güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğuna dair öznel bir değerlendirmede bulunmayacağım."

"Aracınızı geliştirmeye ve tüm potansiyelini çıkarmaya çalışırken zaten yeterince işiniz var." dedi.