Red Bull RB18 sonunda görücüye çıktı!

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Daha önce yeni sezon için lansman yapan Red Bull, model araç üzerinde 2022 renk düzenini tanıtmıştı.

Lansmanlardan bu yana Red Bull haricinde tüm takımlar bir şekilde gerçek aracını piste çıkardı ya da tanıttı ancak Red Bull bunu yapmamıştı.

Takım, model araç üzerinde yeni renk düzenini tanıtmasının ardından Silverstone'da yeni aracı RB18'le piste çıktı ancak o testten çok kısıtlı sayıda görüntü ortaya çıktı ve görüntülerden de pek bir şey anlaşılmıyordu.

Barselona'daki testlerin ilk gününde Red Bull aracıyla ilgili gizem sonunda çözülmüş oldu. Red Bull RB18'in ön tarafında ince bir burun yapısı bulunurken oldukça karmaşık görünen süspansiyon bölümünde çekme kollu tasarım olduğu netleşmiş oldu.

Aracın en dikkat çekici yeri ise sidepod bölgesiydi. Sidepod hava girişi genişken hava girişinin alt kısmı ilginç bir şekilde öne doğru uzuyor. Daha sonrasında geriye doğru uzanan bir sidepod tasarımı bulunuyor.

Aracın burnu Haas aracında gördüğümüz bir şekilde ön kanadın ikinci planyasına bağlanırken ilk planya ile ikinci planyanın arasında dudak tarzı bir açıklık bulunuyor.