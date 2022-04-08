Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi

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Red Bull, RB18'in ağırlığını azaltmak için tüm gücüyle çalışmaları sürdürüyor. Takım geçici olarak Cidde'de karoser parçalarının bazılarında ve kanat uçlarında boyayı sökmüştü. Red Bull'un Imola'da 798 kg limitine yaklaşacak yeni paketini piste çıkarması bekleniyor.

Red Bull RB18 ön kanadı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım Avustralya'da yeni bir ön kanat kullandı. Yeni ön kanat ilk olarak Sergio Perez'in aracında test edilirken daha sonra Max Verstappen'in aracına takıldı.

Kanadın ana planyalarında bir değişiklik yok. Değişiklik kenar plakasında yapılmış durumda. Kenar plakası önceki versiyona göre daha yamuk bir tasarıma sahip ve geriye doğru gittikçe dışarıya doğru kavisli hale getirilmiş. Bunun dışında kenar plakası yüzeyinde yer alan kavisli kanatçığın yerini S şeklinde bir tasarıma sahip kanatçık almış.

Eski kenar plakasını aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images