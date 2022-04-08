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Formula 1 / Avustralya GP Analiz

Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi

Red Bull Racing, Suudi Arabistan GP'de ağırlığı azaltmak için boyasını soyduğu parçaları Avustralya'da da benzer şekilde kullanıyor. Avusturyalı ekip, buna ek olarak yeni bir ön kanadı araca ekledi.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi
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Red Bull, RB18'in ağırlığını azaltmak için tüm gücüyle çalışmaları sürdürüyor. Takım geçici olarak Cidde'de karoser parçalarının bazılarında ve kanat uçlarında boyayı sökmüştü. Red Bull'un Imola'da 798 kg limitine yaklaşacak yeni paketini piste çıkarması bekleniyor.

Red Bull RB18 ön kanadı

Red Bull RB18 ön kanadı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım Avustralya'da yeni bir ön kanat kullandı. Yeni ön kanat ilk olarak Sergio Perez'in aracında test edilirken daha sonra Max Verstappen'in aracına takıldı.

Kanadın ana planyalarında bir değişiklik yok. Değişiklik kenar plakasında yapılmış durumda. Kenar plakası önceki versiyona göre daha yamuk bir tasarıma sahip ve geriye doğru gittikçe dışarıya doğru kavisli hale getirilmiş. Bunun dışında kenar plakası yüzeyinde yer alan kavisli kanatçığın yerini S şeklinde bir tasarıma sahip kanatçık almış.

Eski kenar plakasını aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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