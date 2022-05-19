Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki / Danner: "Aston Martin, Vettel'i iki haftalığına kreşe göndermeli" Sonraki / AMuS'a göre gridin en iyi güç ünitesi Ferrari'de
Formula 1 / İspanya GP Analiz

Red Bull RB18, İspanya GP güncellemeleriyle 2 kilo daha verdi

Sezona oldukça ağır başlayan Red Bull, RB18'i hafifletme çalışmalarını sürdürüyor. Imola'da 4 kilo veren RB18, Barselona'da da kilo vermeyi başardı.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull RB18, İspanya GP güncellemeleriyle 2 kilo daha verdi
Haberi dinle

Adrian Newey'in başını çektiği Red Bull ekibi, bu sene için koyulan 798 kg'lık minimum araç ağırlığına inme yolunda çalışmaları sürdürüyor. Imola'da aracı 4 kg hafifleten takım, İspanya GP öncesinde hem tabanda güncelleme yaptı, hem de tekerlek göbeğinde yaptığı çalışmalarla 2 kg daha hafiflemeyi başardı.

Imola'daki diyetle bile takım 798 kg'lık alt sınıra yaklaşamamıştı. Buna rağmen hafifleme çalışmaları, her bir detay üzerinde çalışarak, dayanıklılık sorunlarına neden olmadan devam ediyor.

Giorgio Piola'nın çekmiş olduğu bu fotoğrafta ön tekerlek göbeğini görüyorsunuz. Red Bull tasarımcıları, göbeğin tasarımını tamamen değiştirmediler ancak belli bir ağırlığa sahip olan yapısal parçaları, dikkatli CAD çalışmalarının ardından hafiflettiler.

Tamamen yenilenen kurallar döneminde takımların maksimum güvenlik ve kontrollerden geçebilmek için daha ağır parçalarla başlayıp, yarışlar ilerledikçe parçaları rafine etmesi şaşırtıcı değil.

Ön tekerlek göbeğinde yapılan değişiklikler dışında sidepod karoserindeki bazı yerlerin boyası kaldırılarak hafifletme çalışmalarına katkı sağlandı.

Red Bull, şu ana kadar dalgalanmanın olumsuz etkilerini en iyi hafifleten takımlardan birisi olmuştu. Takım, İspanya GP öncesinde tabanın arka tekerleklerin önüne denk gelen bölümünde değişiklik yaptı.

RB18'de farklı bir arka kanat da bulunuyor ancak bu kanat, Katalonya pistine uyması için getirilen orta-yüksek yere basma gücü gerektiren arka kanatlardan birisi.

paylaşım
yorumlar
Danner: "Aston Martin, Vettel'i iki haftalığına kreşe göndermeli"
Önceki haber

Danner: "Aston Martin, Vettel'i iki haftalığına kreşe göndermeli"
Sonraki haber

AMuS'a göre gridin en iyi güç ünitesi Ferrari'de

AMuS'a göre gridin en iyi güç ünitesi Ferrari'de
Yorumları görüntüle
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Aston Martin'in yeni eğimli radyatörleri İspanya GP
Formula 1

Aston Martin'in yeni eğimli radyatörleri

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar İspanya GP
Formula 1

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar

Aston Martin "B aracıyla" tasarım felsefesini değiştiriyor İspanya GP
Formula 1

Aston Martin "B aracıyla" tasarım felsefesini değiştiriyor

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Güncellemelerin hazır olmasını bekleyen Red Bull, RB18'i fabrikada hazırlayarak getirecek İspanya GP
Formula 1

Güncellemelerin hazır olmasını bekleyen Red Bull, RB18'i fabrikada hazırlayarak getirecek

Horner, Verstappen ile takım arasında bir gerilim olmadığında ısrarcı
Formula 1

Horner, Verstappen ile takım arasında bir gerilim olmadığında ısrarcı

Hakkinen: "Red Bull dayanıklılığı çözerse, Ferrari için durum zor olacak" Miami GP
Formula 1

Hakkinen: "Red Bull dayanıklılığı çözerse, Ferrari için durum zor olacak"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları
Formula 1

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları

Red Bull: "Araçta bazı özelliklerin olmaması Perez'e yardımcı oluyor"
Formula 1

Red Bull: "Araçta bazı özelliklerin olmaması Perez'e yardımcı oluyor"

Horner: "Ferrari ile şampiyonluk mücadelesinde daha az iğneleme var"
Formula 1

Horner: "Ferrari ile şampiyonluk mücadelesinde daha az iğneleme var"

Son Haberler

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"

Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.