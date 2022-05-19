Red Bull RB18, İspanya GP güncellemeleriyle 2 kilo daha verdi

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Adrian Newey'in başını çektiği Red Bull ekibi, bu sene için koyulan 798 kg'lık minimum araç ağırlığına inme yolunda çalışmaları sürdürüyor. Imola'da aracı 4 kg hafifleten takım, İspanya GP öncesinde hem tabanda güncelleme yaptı, hem de tekerlek göbeğinde yaptığı çalışmalarla 2 kg daha hafiflemeyi başardı.

Imola'daki diyetle bile takım 798 kg'lık alt sınıra yaklaşamamıştı. Buna rağmen hafifleme çalışmaları, her bir detay üzerinde çalışarak, dayanıklılık sorunlarına neden olmadan devam ediyor.

Giorgio Piola'nın çekmiş olduğu bu fotoğrafta ön tekerlek göbeğini görüyorsunuz. Red Bull tasarımcıları, göbeğin tasarımını tamamen değiştirmediler ancak belli bir ağırlığa sahip olan yapısal parçaları, dikkatli CAD çalışmalarının ardından hafiflettiler.

Tamamen yenilenen kurallar döneminde takımların maksimum güvenlik ve kontrollerden geçebilmek için daha ağır parçalarla başlayıp, yarışlar ilerledikçe parçaları rafine etmesi şaşırtıcı değil.

Ön tekerlek göbeğinde yapılan değişiklikler dışında sidepod karoserindeki bazı yerlerin boyası kaldırılarak hafifletme çalışmalarına katkı sağlandı.

Red Bull, şu ana kadar dalgalanmanın olumsuz etkilerini en iyi hafifleten takımlardan birisi olmuştu. Takım, İspanya GP öncesinde tabanın arka tekerleklerin önüne denk gelen bölümünde değişiklik yaptı.

RB18'de farklı bir arka kanat da bulunuyor ancak bu kanat, Katalonya pistine uyması için getirilen orta-yüksek yere basma gücü gerektiren arka kanatlardan birisi.