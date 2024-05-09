Red Bull, RB17'yi Goodwood Hız Festivali'nde tanıtacak

2022 yılının Haziran ayında Red Bull Formula 1 takımının Advanced Technologies bölümü, Newey tarafından tasarlanan 5 milyon Sterlin değerinde bir hiper otomobili piyasaya sürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Tamamen Red Bull tarafından üretilen hiper otomobil, V10 motorlu, karbon fiber şanzımanlı ve iki kişilik karbon fiber monokok şasiye sahip olacak. Ayrıca araç yalnızca 50 adet üretilecek.

RB17, 12 Temmuz Cuma günü Goodwood'daki Katedral padoğunda tanıtılacak ve tüm etkinlik boyunca sergilenecek.

COVID-19 nedeniyle parçaların devredilmesi zorunluluğu ortaya çıkınca 2021 aracının RB16B olarak adlandırılmasıyla RB17 adı atlanmıştı. Bu nedenle hiper otomobil, takımın F1 araçlarının soyuna dahil olacak.

Newey 2025 yılının ilk çeyreğinde takımdan ayrılacağından, RB17 Newey'in Red Bull'da tasarladığı son araç olacak.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "RB17'yi ilk kez tanıtmaktan heyecan duyuyoruz ve tanıtım için Goodwood Hız Festivali'nden daha iyi bir sahne düşünemezdik." dedi.

Horner açıklamalarını, "RB17 nadirliği ve mükemmel mühendisliği yansıtıyor. Yarışlar hakkında bildiğimiz her şeyi, en üstün düzeyde performans verebilen bir araba yaratmak için kullandık ve herkesin bu sonucu görmesi için sabırsızlanıyoruz."

"Ayrıca ikonik festivale olağanüstü otomobiller ve sürücüler getireceğimiz için de çok heyecanlıyım. 20.sezonumuzu tutkulu motor spor hayranlarının önünde kutlamayı dört gözle bekliyorum." diyerek sonlandırdı.

Goodwood Hız Festivali'nde gerçekleştirilecek lansmanda Horner ve Newey'e, 13 Grand Prix galibiyeti olan eski Red Bull pilotu David Coulthard ve Minardi için yarışmış olan Red Bull'un gösteri pilotluğu görevini sürdüren Patrick Friesacher de eşlik edecek.

Red Bull 20.yıl kutlamaları kapsamında bir dizi tarihi F1 araçlarına da yer verecek ve bu araçlar yokuş tırmanma etkinliğinde de yer alacak.

Goodwood Hız Festivali'nin kurucusu Duke of Richmond, "Oracle Red Bull Racing'in 20. yıl dönümünü kutlamak için bu yaz Hız Festivali'nde bize katılacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Richmond ayrıca, "Formula 1 takımı için böylesine anlamlı bir yılda, çok merakla beklenen RB17'nin global çapta ilk kez tanıtılması için Hız Festivali'ni seçmelerinden dolayı onur duyuyorum. Biliyorum ki taraftarlarımız, takımın bu yıl etkinliğe şampiyonluk kazandırmış bir dizi otomobil ve pilotu getirmesinden dolayı büyük heyecan duyacak." dedi.