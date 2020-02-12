Red Bull, RB16'yı piste çıkardı!
Red Bull, reklam çekimi kapsamında 2020 Red Bull RB16'yı Silverstone'da piste çıkardı.
Red Bull, 2020 Formula 1 aracını bugün yaptığı çevrimiçi lansmanla tanıtmış ve sadece bir fotoğraf yayınlamıştı.
Milton Keynes merkezli ekip, bugün yeni aracı Silverstone pistine götürdü ve burada yeni araç ilk kez piste çıkarıldı.
Direksiyona geçen isim, takımın Hollandalı pilotu Max Verstappen'di.
Reklam çekimi kapsamında piste çıkarılan RB16'nın Pirelli'nin gösteri lastikleriyle en fazla 100 kilometre tamamlama hakkı bulunuyor. Bu da yaklaşık 16-17 tura denk geliyor.
Takım böylelikle resmi sezon öncesi testlerinden bir hafta önce aracın durumunu değerlendirme şansına sahip olacak. Aynı zamanda bazı çekimler de gerçekleştirecek.
Takımın gün içerisinde daha fazla fotoğraf yayınlaması bekleniyor. Aynı zamanda testin ardından Max Verstappen'in de ilk duygularını anlatması bekleniyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Racing
Önceki haber
Teknik analiz: Red Bull RB16
Sonraki haber
Resmi: Çin Grand Prix'si, corona virüsü nedeniyle ertelendi!
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Red Bull, RB16'yı piste çıkardı!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
18:00
12:00
|
|FP2
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
22:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
20:00
14:00
|
|Sıralama turları
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
17:00
|
|Yarış
|
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
|
22:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler