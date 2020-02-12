Red Bull, RB16'yı piste çıkardı!

Red Bull, 2020 Formula 1 aracını bugün yaptığı çevrimiçi lansmanla tanıtmış ve sadece bir fotoğraf yayınlamıştı.

Milton Keynes merkezli ekip, bugün yeni aracı Silverstone pistine götürdü ve burada yeni araç ilk kez piste çıkarıldı.

Direksiyona geçen isim, takımın Hollandalı pilotu Max Verstappen'di.

Reklam çekimi kapsamında piste çıkarılan RB16'nın Pirelli'nin gösteri lastikleriyle en fazla 100 kilometre tamamlama hakkı bulunuyor. Bu da yaklaşık 16-17 tura denk geliyor.

Takım böylelikle resmi sezon öncesi testlerinden bir hafta önce aracın durumunu değerlendirme şansına sahip olacak. Aynı zamanda bazı çekimler de gerçekleştirecek.

Takımın gün içerisinde daha fazla fotoğraf yayınlaması bekleniyor. Aynı zamanda testin ardından Max Verstappen'in de ilk duygularını anlatması bekleniyor.