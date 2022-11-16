Red Bull, rakiplerinin RB18'i kopyalamasını beklemiyor

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Red Bull Racing bu sezon şimdiye kadar 16 yarış kazandı. Max Verstappen Japonya'da dünya şampiyonu olurken, bir sonraki yarış Red Bull takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

Adrian Newey'in uzmanlığı sayesinde Red Bull, zemin etkisini en iyi şekilde kullandı ve harika bir performans sergiledi.

Fakat Red Bull Racing baş mühendisi Paul Monaghan, diğer takımların başarılı RB18 konseptinden ilham alacağını düşünmüyor.

Monaghan, "Basitçe söylemek gerekirse, hayır."

"Araçların birbirinin aynısı olacağını sanmıyorum. Henüz o noktada değiliz. Yönetmelikler dış görünüş açısından çok daha az özgürlüğe sahip ancak yine de bazı noktalarda farklılıklar var."

"Özellikle de Mercedes, Ferrari ve Red Bull'u yan yana koyarsanız, aradaki farkı görürsünüz."

"Önemli farklılıklar var. Yönetmelikler önümüzdeki yıl birkaç noktada değişecek faklat herkesin benzer tasarımla geleceğini düşünmüyorum."

"Bu sporda böyle şeyler olmaz. Farklılıklar olacak. Bu elbette 2010, 2011 veya 2022 yıllarına kıyasla daha küçük olacaktır. Ancak bu sporda takımların ve tasarımların mantıksal evrimi budur." dedi.

'Red Bull F1 tarihinin en iyi yılı değil'

Takım, galibiyet sayısı anlamında üst seviyelere ulaştığı yılda, arka arkaya 19 podyum aldı.

Red Bull bu yıl her zamankinden daha iyi bir performans sergileyip sergilemediği sorusuna Monaghan şu yanıtı verdi: "Belki de en baskın yıl bu yıl. Başarımız göz önüne alındığında bunu tartışabiliriz ancak takvimde hiç bu kadar çok yarışımız olmamıştı."

"2009, ön sıralarda yarıştığımız ilk yıldı ve 2010'da ilk şampiyonluğumuzu aldık. Şimdi herkes kendinden emin, oysa 2010 hâlâ yeni bir maceraydı, ben böyle görüyorum."

"Son derece mutluyuz, Ferrari ile güzel mücadelelerimiz oldu ve bazen Mercedes de bize katıldı. Peki bu en iyi yılımız mıydı? Ben öyle demezdim."

"Fakat bu, çok tatmin olduğunuz sezonlardan birisi. Bu araca ve bu ekibe sahip olmamız bir ayrılık. İster pistte ister fabrikada olsun, herkes gerçekten çok çalışıyor ve sonuçlar da bunu gösteriyor."