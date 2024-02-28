Red Bull, rakiplerinin geliştirdiği ilginç çözümlere karşı temkinli

Red Bull ve Max Verstappen'in arka arkaya iki çifte şampiyonluğu kazanmasının ardından bazı rakipleri aradaki farkı kapatmak amacıyla 2024 için araçlarında radikal yenilemeler yaptı.

Sadece bir Red Bull klonu yapmak başarının garantisi olmasa da, takımların konseptin nasıl çalıştığını anlamaları gerektiğinden, bunun gerçekleştiğine dair göstergeler var.

Red Bull teknik direktörü Pierre Wache, Mercedes'in ön kanadı gibi takımların izlediği bazı geliştirme yollarının, rakiplerin takımının önceki araçlarını bu kadar iyi yapan şeyin ne olduğunu anladıklarının en iyi göstergesi olduğunu düşünüyor.

Autosport'a konuşan Wache, "Bizim ne yaptığımızı anladılar mı bilmiyorum ama araçlarının gelişiminde gördüğüm kadarıyla anladıklarını düşünüyorum."

"Tam olarak aynı yol olmasa bile, çünkü her yerde haklı olmadığımızdan eminim, sahip olduğunuz sorunlara ve anlayışınıza dayalı olarak bir araç veya belirli geliştirme yolları geliştirmeniz anlamında kendi yollarını buldular."

"Belki de çok ilginç olabilecek başka şeyler bulmuşlardır. Ön kanattaki flaplar üzerinde [Mercedes gibi] üç buçuk kanatçıkla çalışabilmesini sağlamak, havayı bu şekilde yönlendirmeye çalışmak ilginç."

"Onlar farklı bir yol buldular. Bizim ne yaptığımızı tam olarak bildiklerinden emin değilim. Çünkü anlamadan sadece kopyalarsanız, işe yaramayacaktır. Ancak bu sektördeki tüm rekabetçi insanlar kendi çıkarları için bir yol izliyor." dedi.

Yeni RB20'nin geçen hafta Bahreyn'de yapılan testlerde gösterdiği form, birçok kişiyi takımın sezon içerisinde yenilmesi gereken takım olacağına ve geçen yıldan daha büyük bir avantaja sahip olabileceğine ikna etti.

Ancak Wache bu konuda o kadar emin konuşmuyor. Özellikle Ferrari'nin uzun vadedeki formunun İtalyan takımı potansiyel bir rakip haline getirdiğine inanıyor.

Red Bull'un avantajını kış boyunca koruduğu görüşü sorulduğunda Wache, "Hayır, buna katılmıyorum. Aradaki farkın daha da açılmış olmasını dilerim ama bilemiyorum."

"Umarım önce pilotlarımıza iyi performans gösterebilecek bir araç teslim ederiz ve herkesin nerede olduğunu görürüz."

"Ama dürüst olmak gerekirse Ferrari'yi yarış simülasyonunda gördüğümde çok hızlılardı. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse bilmiyorum."

"Asıl endişemiz bu pistin çok özel olması. Farklı sorunları olan diğer pist türlerine nasıl geçiş yapacağız? Burada arka taraf çok sınırlı. Asfalt çok özel. Bence farklı bir mücadelemiz olacak ve bunun kolay olacağından emin değilim." dedi.