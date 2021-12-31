Red Bull, rakiplerinin 2022 gelişimi konusunda temkinli

Milton Keynes merkezli takım, bu yılın son yarışına kadar hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğu için Mercedes ile sıkı bir mücadele içerisindeydi. Sonunda Mercedes takımlar, Red Bull da pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

Red Bull ve Mercedes birbirleriyle bu yıl için savaşırken, Ferrari gibi diğer takımlar tüm kaynaklarını 2022 projesine aktardılar ve böylelikle erkenden yeni proje üzerinde çalışmaya başladılar.

Genellikle böyle zamanlarda, yeni projeye erkenden odaklanan takımlar avantaj elde ediyorlar ve bu da özellikle, en az Mercedes ve Red Bull kadar büyük kaynaklara sahip olan Ferrari'nin, 2022'de güçlü olabileceği anlamına geliyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, sezon öncesinde yaptıkları analizler doğrultusunda tüm kaynaklarını 2021 ve 2022 arasında dengelediklerini ve bu konuda iyimser olduklarını söyledi.

Yine de gelecek yıl Ferrari'nin göstereceği güçlü bir performans veya baskınlıkla, işlerin değişebileceğini kabul etti.

Horner, "Ferrari en hızlı araçla gelip, ilk yarışta bizi paramparça ettiğinde o zaman muhtemelen, 2021'deki çalışmaların bizi olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz."

"Fakat 2022'deki büyük kural değişiklikleriyle alakalı durumu hepimizin bildiğini ve kaynaklarımızı buna göre uyarladığımızı düşünüyorum."

"Eminim her takım, kendileri için doğru olduğuna inandığı şeyi yaptı ve bu da organizasyon üzerinde baskı yaratıyor. Ancak bu noktada takımın harika olduğunu söyleyebilirim çünkü yeni kurallar için gelişim oranını koruyup, bu yılki araca odaklanabilmek için muazzam bir çaba gerekiyor. Tüm takımın gösterdiği bağlılık seviyesi fevkaladeydi."

"Fakat her şeyi birkaç ay sonra, yeni araçla beraber piste geri döndüğümüz zaman göreceğiz. Onlar oldukça farklı görünüyorlar, oldukça farklı hissettiriyorlar, oldukça farklı bir sürüş tarzları var. O gün geldiğinde kimin doğru kimin yanlış olduğunu göreceğiz. Her şey tekrar başlayacak." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff ise erkenden 2022'ye odaklanan takımların ve daha fazla rüzgar tüneli- CFD çalışmasına izin veren aero handikap sisteminin, işleri karıştırabileceğini düşünüyor.

"Hepimiz aynı bütçe sınırı altında çalışıyoruz ve konseptler henüz çok yeni."

"Ayrıca aero düzenlemeler değişti ve şampiyonadaki sıralamaya bağlı olarak bazı takımlara, biraz daha fazla tolerans tanındı."

"Dolayısıyla, 2021'de dünya şampiyonluğu için savaşmayan takımların, örneğin Ferrari, McLaren, Aston Martin ve Alpine'in, herkesten daha uzun süredir yaptıkları çalışmalarla daha zeki konseptler ortaya koyması ve doğru şeyleri yapması oldukça mümkün."

"Şampiyonluklar ve galibiyetler için, öncesine kıyasla daha yakın mücadeleler vermemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu heyecan verici."