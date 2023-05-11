Red Bull, rakiplerin performans düşüklüğü karşısında şaşkın

Yeni kuralların ikinci sezonunu tam anlamıyla domine eden Red Bull, beş yarışın tamamını kazanmayı başarırken, Avustralya hariç dört yarışı da dubleyle tamamladı.

Dalgalanma sorununu azaltmak için getirilen ufak değişikliklere tamamen uyum sağlayan Red Bull'un asıl avantajı diğerlerinin gelişim anlamında istenen seviyeyi tutturamaması, kendilerinin ise konulan hedeflere ulaşabilmesi.

Bu duruma dikkat çeken Horner, ne Mercedes'in, ne de Ferrari'nin kendilerine ayak uyduramadığını açıkça belirtiyor.

Horner, "Asla kimseyi hafife alamazsınız, ancak ilk kez bir sezona bu kadar iyi başlıyoruz."

"RB18'den 19'a iyi bir adım attığımızı hissediyoruz, bu tür bir adım atmayı bekliyorduk. Diğerleri ise ciddi avantaj kaybetti."

"Eminim ki bunun üstesinden gelmek için çok çalışıyorlar. Dolayısıyla oldukça hızlı şekilde gelişebilme imkanına sahipler."

"Diğerlerinin geçen yılki durumlarına kıyasla daha az performans göstermiş olmaları bizi şaşırttı."

"Ancak hiç şüphesiz bunun üstesinden gelmek isteyeceklerdir. Eminim ki Imola'dan itibaren büyük güncellemelerin gelmeye başladığını göreceğiz."

"Harika bir aracımız var, harika bir takımımız var, iki harika pilotumuz var. Ama hâlâ önümüzde uzun bir yol var. Imola ve Barselona'da neler olacağını görene kadar karar vermemeliyiz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, for the lead of the race Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Şampiyonada 14 puan farkla lider konumunda bulunan Verstappen ise özellikle sıralama turlarında yenilmez olmadıklarını, avantajlarının yarış temposundan kaynaklandığını belirtti.

Hollandalı pilot, "Özellikle yarışta iyi bir avantaja sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Bence bazı pistlerde tek turda, örneğin Bakü'de görebileceğiniz gibi, kesinlikle bazı araçlar yakın veya önde olacak."

"Yarıştaki avantajımızın ise şu anda oldukça büyük olduğunu düşünüyorum. Ama evet, diğerleri yeni parçalar getirirken biz de yerimizde saymıyoruz. Umarım şu anki gibi devam edebiliriz." dedi.