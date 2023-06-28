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Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımının Formula 1'deki rakiplerinin 2026'dan itibaren kendi motorlarını üretmesiyle Red Bull'un 'düşüşünü görmeyi' umduklarını söyledi.

Alex Kalinauckas
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Takım şu anda Honda'nın 2021'de resmi olarak F1'den çekilme kararının ardından kurulan Red Bull Powertrains projesine başlıyor.

Red Bull, 18 yıllık F1 macerası boyunca önce Renault ve ardından Honda ile ortaklık kurmuş olsa da, şimdi kendi Güç Aktarma Organları bölümünde ilerliyor.

Autosport'a verdiği özel röportajda Horner, takımının 'parlak bir dönem' geçirdiğinden bahsetti. Milton Keynes takımı, Max Verstappen'in Kanada'daki son zaferiyle 100 F1 yarış galibiyeti elde ederek Ferrari, McLaren, Williams ve Mercedes'e katıldı. Ayrıca takım, 2023 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etme yolunda ilerliyor.

Red Bull'un 2005 yılında Jaguar takımını devralmasından bu yana elde ettiği başarıdan dolayı yeterince övgü aldığına inanıp inanmadığı sorulduğunda Horner, şu yanıtı verdi: "Bence o anın içindeyken bunu söylemek çok zor."

"Ancak geriye dönüp neler başarıldığına baktığınızda bazı şeylerin farkına varıyorsunuz."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

"Hâlâ nispeten yeni sayılırız, hâlâ Formula 1'in en yeni takımlarından biriyiz."

"Ancak takımı destekleyenlerin giderek arttığını görebiliyorsunuz. Nihayetinde neler başaracağımızı ve neler yapacağımızı sadece tarih belirleyecek."

"Kendi güç ünitesi üreticimiz haline geldiğimiz için bazı heyecan verici bölümler bizi bekliyor ve  muhtemelen bu yolu seçerek yüzüstü düşeceğimizi düşünen pek çok kişi var."

"Ama inanın bana, bu ekipte bunu başarmak için gereken kararlılık var."

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