Red Bull, "doğrudan rakip olarak görmediği" Aston Martin'le ilgili tartışmaları devam ettirmeyecek

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Aston Martin, Barselona'daki yarışa Red Bull RB18'e oldukça benzeyen bir araç getirmiş ve yeni bir tartışma başlatmıştı.

Takımın güncellenen aracının özellikle sidepod kısmı RB18'e benziyordu ve araca "Yeşil Red Bull" yakıştırmaları yapıldı.

Milton Keynes merkezli ekip, hemen bilgi aktarımından şüphelendi ve FIA'dan olayı araştırmasını istedi. Sonuç olarak herhangi bir ihlal tespit edilmedi ve Aston Martin bu konseptle devam etti.

Fakat Red Bull tatmin olmadı ve geçen yıldan bu yana pek çok isim Aston Martin'e geçtiği için verilerin çalınmış olabileceğini iddia ediyordu.

O günden bu yana tartışmalar giderek azaldı ve Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko, verilerin çalındığını somut olarak kanıtlayamadıklarını, bundan ötürü artık Aston Martin'e odaklanmak istemediklerini söyledi.

Marko "Daha önce verilerin indirildiğini söyledim fakat bunların nereye gittiğini söylemedim. Bu, farklı bir konu ve bir şey kanıtlayana kadar bu konuda hiçbir şey yapmayacağız."

"Şu noktada spesifik olarak hiçbir şey kanıtlayamıyoruz. Aston Martin'i de doğrudan rakibimiz olarak görmediğimiz için bunun peşinden koşmuyoruz."

"Yine de FIA'dan ne kadar ileri gidebileceğimiz konusunda netlik istiyoruz. Çünkü AlphaTauri adını taşıyan ikinci bir takımımız var ve bu çerçevede bakarsanız, AlphaTauri Red Bull'a daha çok benzemeli." dedi.

Eğer yeni konsepti kış aylarında geliştirdilerse neden Aston Martin'in Red Bull'u protesto etmediği sorusuna Marko, "Bunu anlamak gerçekten çok zor. Ayrıca zaman konusunu hesaba kattığınızda daha fazla tutarsızlık ortaya çıkıyor."

"Fakat siyah veya beyaz olarak kanıtlayamadığınız şeyin peşini bırakmalısınız. Onlar bizim doğrudan rakibimiz değil. Bu yüzden titizlikle üzerinde çalıştığımız bir konu değil." dedi.

Bunun Aston Martin'e karşı kanıtlanabilir bir suçlamaları olmadığı anlamına mı geldiği sorusuna Marko, "Evet, apaçık olan benzerlik dışında yok." dedi.