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Formula 1 Macaristan GP

Red Bull, telsizden sinirlenmesini engellemek için Tsunoda'yı psikoloğa göndermiş

Helmut Marko, Yuki Tsunoda'nın telsizden sinirlenmesini engellemek için kendisini psikoloğa gönderdiklerini açıkladı.

Ezel Tan
Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Formula 1 kariyerinin ilk yıllarında sık sık takım telsizinden söylediği sert sözler ve küfürlerle öne çıkmıştı.

Fakat son dönemde bu konuda biraz durulmuşa benziyor.

Bu konuda GrandPrix247'ye konuşan Helmut Marko şöyle dedi: "Yuki ile pek çok kez tartıştık ve onu sonunda bir psikoloğa gönderdik çünkü telsizden bağırmak aptalca."

"Ayrıca, bağırmak onun daha yavaş sürmesine neden oluyordu, ki bu da beni en çok rahatsız eden şeydi."

"Yuki'ye 'Eğer bir mühendise aracının berbat olduğunu söylersen, ondan ne duymak istersin? O ne yapmalı?' diye sorduk."

"Yuki'ye mühendise detaylı teknik bilgi vermesi gerektiğini öğrettik."

"Konsantre olmalı ve sorunun tam olarak ne olduğunu bulmalıydı."

"Yuki'yle birebir konuştuğunuzda elbette bağırmıyor ama agresif bir tavırla konuşuyor. Telsizde de aynı."

"Isack Hadjar'ın Fransız mizacı da aynı. Biz de tüm bunları durdurmak için ikisini de psikoloğa gönderdik."

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