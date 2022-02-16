Red Bull programından ayrılan Jack Doohan neden Alpine akademisini tercih etti?

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Avustralyalı pilot, Red Bull sürücü programında bir sene daha devam etme opsiyonuna sahipti, fakat o bunun yerine Alpine akademisine geçiş yapmayı tercih etti. Doohan bu sezondan itibaren Alpine akademisinde eski Formula 3 pilotu Olli Caldwell ve mevcut Formula 3 gridinde yer alan Victor Marlins ve Caio Collet’e katılacak.

Geçtiğimiz sezon Formula 3’te yarışan Doohan, sezonu yine bir Red Bull sürücü akademisi üyesi olan Dennis Hauger’in arkasında ikinci sırada tamamlamıştı. Her iki pilot da Red Bull programında dördüncü senelerini tamamlamışlardı.

Red Bull yerine Alpine’i seçmek cesur bir tercih olarak yorumlanabilir, nitekim Fransız takım genç sürücülerine Formula 1’e geçiş fırsatı sunamıyor. Bunun en büyük örneği 2021 Formula 2 şampiyonu Oscar Piastri. Piastri güçlü performansına rağmen bu seneyi Alpine yedek sürücüsü olarak geçirecek.

Ancak bu yıl Virtuosi ile Formula 2’de yarışacak olan Doohan, Alpine akademisinin ona daha büyük fırsatlar sağlayabileceğini ve takımın onu komple bir sürücüye dönüştürebilmek için her şeye sahip olduğunu düşünüyor.

Doohan, onu Alpine'e katılmaya iten sebepler sorulduğunda “Sadece kabataslak şekilde hangi programın beni daha iyi bir sürücü yapabileceğini düşündüm."

“Red Bull’da da gelişimimi sürdürebilirdim, fakat bu konuya fazla değinmek istemiyorum. Yine de onların çizdiği yolda da bir çok şey öğrendim. Burada öğrendiklerimi başka bir yerde öğrenemezdim.

Formula 2 ya kazanacağım da da batacağım bir yer, bu nedenle bir karar vermem gerekiyordu. Alpine’ın doğru karar olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Race winner Jack Doohan, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd

Alpine’in konu genç sürücülere fırsat tanımak olduğunda zorluk çeken takımlardan olduğu bir gerçek. Buna rağmen Doohan bu durumun hedeflerine ulaşmasına engel olacağına dair endişe taşımıyor.

Doohan, eski akademi üyeleri Guanyu Zhou’nun Formula 1, Christian Lundgaard’ın ise IndyCar şansı bulabildiğini belirtirken, bu iki sürücünün Alpine’in açtığı yolun tatmin edici bir sona ulaştırabildiğine dair kanıt oluşturduğunu savunuyor."

“Formula 1 her sürücü için nihai hedef ve Alpine ile çalıştığım kısa süre içinde gördüğüm kadarıyla onların hedefleri de sizi ne olursa olsun Formula 1’e çıkarmak. Bunu yaparken size daha fazlasını sunuyor ve sizi daha iyi bir sürücü haline getiriyorlar."

"Formula 1 testlerinden, takımla çalışmaya ve mühendisler ile konuşmaya kadar uzanan bir yelpazeye sahipler. Bütün bu bilgiyi istediğiniz yolda ilerlemek için fırsata dönüştürebilirsiniz."

“Bütün bu imkanlar sizi daha da güçlendiriyor ve Formula 1’e daha hazır olmanızı sağlıyor. Bu sayede sezon bitiminde iyi bir iş yapmışsanız, mesela şampiyon olmak veya sezonu zirveye yakın tamamlamak gibi, sadece Alpine değil, diğer takımların da gözüne girebilirsiniz.”

“Bize gereken adımları atma fırsatı sunan ve gerçek profesyonellere dönüştüren bir ortam. Lundgaard’ın IndyCar’a geçmesi veya Zhou’nun Alfa Romeo ile F1’e girebilmesi bunun en büyük örneklerinden. Alpine’in ana takıma yükseltmemesini düşündüğünüzü biliyorum, fakat sadece buna odaklanmak tüm bu insanlara saygısızlık olacaktır.”

Çeviri: Altay Gök