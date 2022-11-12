Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Enzo Fittipaldi, Red Bull Junior takımına dahil oldu. Brezilyalı pilot bu kapsamda 2023'te F2'deki ikinci tam sezonunda Carlin'de mücadele edecek.
Haas F1 takımının yedek pilotu olan Pietro Fittipaldi'nin kardeşi olan Enzo Fittipaldi haberi, bugün açıklandı.
Bir süredir Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko ile görüşen Enzo, Hollanda GP hafta sonunda Marko ile bir toplantı yapmıştı.
2021'de Charouz F2 takımıyla spora giren Fittipaldi, bu sene aynı takımla tam sezon mücadele etmiş ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı olmuştu.
Imola, Red Bull Ring ve Hungaroring'deki yarışlarda ikinci olan Fittipaldi, onların dışında üç kez de üçüncü olarak podyuma çıktı. Fittipaldi, Abu Dhabi'deki sezon finali öncesinde şampiyonada 6. sırada bulunuyor.
Fittipaldi, "Son F1 şampiyonu olan Red Bull ailesine katılıyor olmak benim için büyük bir onur ve kariyerim açısından çok önemli bir adım."
"Bu fırsattan dolayı çok minnettarım ve Red Bull'a, Dr Helmut Marko'ya ve Christian Horner'a bana olan güvenlerinden dolayu teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Enzo Fittipaldi
Photo by: Dutch Photo Agency
Marko ise Fittipaldi'nin bu seneki takımı Charouz'da mümkün olandan daha iyi sonuçlar elde ederek dikkat çektiğini söyledi.
Marko, "Orta sıra takımında iyi performans sergiledi. O, her zaman zirvedeydi. Bazı iniş çıkışları oldu. Bir şansı olduğunu biliyor. Üst düzey bir takım olan Carlin'le mücadele edecek."
"Onun nasıl performans sergilediğine bakacağız. Her zaman olduğu gibi sonuçlara bakacağız." dedi.
Marko, Red Bull'un 2022'de F2'de mücadele eden genç sürücülerinin hepsinin programda kalmayacağını doğruladı.
Marko, "Yakında kimin ayrıldığı, kimin yeni isimler olduğuna dair bir açıklama yapacağız." dedi.
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