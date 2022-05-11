Red Bull, Porsche ile işbirliğine açık

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Volkswagen, 2026 yılın Porsche ve Audi markalarıyla Formula 1'e girmenin hesaplarını yapıyor ve iki marka da kendi içlerinde spora girme kararı aldılar.

Ancak nihai kararı Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu verecek ve bunun için 2026 motor/şasi kurallarının tamamen netleşmesi bekleniyor.

Porsche ve Audi, spora girdikleri takdirde birer motor üreticisi olacaklar fakat kiminle çalışacakları henüz net değil.

Porsche'nin Red Bull ile çalışmasına kesine gözüyle bakılırken, Audi'nin de bir takım satın alarak spora girmek istediği söyleniyor ve son haftalarda olası ortaklık için Aston Martin'in adı ön plana çıktı.

Sergio Perez, Red Bull RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2005'teki kuruluşundan beri Red Bull Racing'in başında yer alan Horner, 2026 yılında kendi güç ünitelerini üretirken Porsche ile işbirliğine gitmenin, Red Bull için gayet mantıklı bir seçim olacağını söyledi.

Horner, "Hem Porsche hem de Audi'nin ana şirketi olan Volkswagen'in bu iki markanın da Formula 1'e girme niyetinde olduğunu belirtmesi kesinlikle harika."

"2026'da bir güç ünitesi üreticisi olarak yeni bir yolculuğa başlıyoruz ve bundan ötürü potansiyel işbirlikleriyle alakalı tüm seçeneklere bakmamız mantıklı olur." dedi.

Ancak Horner, Porsche ile ilgili görüşmeler hakkında yorumda bulunmuyor.

Horner, olası bir ortaklıkla alakalı, "Henüz daha çok erken."

"Şu anda size söyleyebileceğim ya da haber değeri taşıyan herhangi bir şey yok. Olduğu zaman da doğal olarak bunu ilk öğrenen sizler (basın) olacaksınız." dedi.