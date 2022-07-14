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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Red Bull - Porsche F1 anlaşması neden geciktiriliyor?

Henüz resmi olarak duyurulmayan 2026 Red Bull - Porsche anlaşması, bu senenin öne çıkan hikayesi olacak gibi duruyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull - Porsche F1 anlaşması neden geciktiriliyor?
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Red Bull, 2014'te Formula 1'e dönüş yapan Avusturya GP'ye her zaman büyük önem verdi. Hafta sonu boyunca olası gelişmeleri alkışlayacak 50.000 civarında Max Verstappen taraftarı olduğu için, Avusturya GP hafta sonu büyük bir haberi verme açısından idealdi.

Red Bull'un Porsche ile 2026 için yaptığı anlaşma, geldiğimiz noktaya bakıldığında en kötü saklanan sırlardan birisi oldu. Tarafların 2026 için çoktan anlaştığı biliniyordu ve bu anlaşmanın Avusturya GP hafta sonunda duyurulması bekleniyordu.

Normalde Avusturya GP'den önce, 29 Haziran'da, Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı yapılmıştı ve o toplantıda 2026 kurallarının onaylanması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve son toplantıda, 2026 güç ünitesi kurallarıyla ilgili gelişmenin devam ettiği ve kuralların ekim ayında gerçekleştirilecek bir sonraki Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanmasının beklendiği bildirildi.

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Volkswagen yönetim kurulu, sürdürülebilir yakıtın kullanıldığı, MGU-H'nin kaldırıldığı 2026 motor kurallarıyla Porsche'nin ve Audi'nin F1'e ayrı ayrı girmesine onay vermişti.

Taraflar anlaşmaya varmış olsa da bir sonraki adımın atılması ya da duyurunun yapılması için kuralların resmen onaylanması bekleniyor. Porsche'nin Red Bull ile anlaştığı biliniyor olsa da Audi için resim daha tam olarak netleşmiş değil. Yine de Audi için en olası seçeneğin, şu anda Alfa Romeo olarak yarışan Sauber ile birliktelik olduğu düşünülüyor.

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Audi F1 konsepti

Audi F1 konsepti

Fotoğraf: Camille Debastiani

Yeni motor kurallarıyla ilgili takımların oylamasının Dünya Motor Sporları Konseyi'nden önce yapılması gerekiyor. Bunun dışında F1 Komisyonu, Avusturya GP hafta sonunda Cuma günü toplandı ancak bu konuda beklenen sonuç çıkmadı.

2026 motor kurallarındaki gecikmenin olası yeni üreticiler için bir endişe olup olmadığı sorulduğunda Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, "Bu sadece bir süre. Kuralların teknik tarafı büyük ölçüde tamamlandı."

"Bu tür şeyler her zaman bir paket olmalı. Teknik kurallar, sportif kurallar ve finansal kuralların tamamının açık olması gerekiyor ve ayrıca 2026'dan itibaren yönetim şeklinin de belli olması gerekiyor."

"Yani bu paketin toparlanması gerekiyor. Her şey büyük ölçüde hazır, bu açıdan şu anda her şey FIA'nın elinde. Gelecek haftaki Formula 1 Komisyonu'nda bir güncelleme olmasını umuyorum." dedi.

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Mevcut üreticilerin 2026 gelişim sürecinde yeni giren üreticilere verilmesi planlanan imtiyaz nedeniyle kuralların gecikmesini istediği düşünülüyor. Yeni kurallarda motor gelişimi için ayrılan bütçeye sınır koyulması ve ayrıca yeni girecek üreticilerin, mevcut üreticilerle aynı seviyeye gelebilmesi için ekstra dyno süresi gibi imtiyazlara sahip olması bekleniyor.

Porsche ve Red Bull'un Honda'nın motor haklarını alarak yeni kurduğu motor bölümünün birleşiminin taraflar için işleri kolaylaştırması bekleniyor. Ancak diğer üreticilerin burada bir endişesi bulunuyor. Mevcut üreticilere göre böyle bir birliktelik sayesinde Porsche, hem yeni bir üretici olarak imtiyaz sahibi olacak, hem de Red Bull'un Honda ile olan bağından faydalanacak.

Alpine F1 Takım Patronu Otmar Szafnauer, bu konuda hem mevcut üreticilere hem de spora yeni girecek üreticilere eşit davranılması gerektiğini, bunu sağlamanın biraz zaman alacağını düşündüğünü söyledi.

Red Bull ve Porsche birlikteliğine kesin gözüyle bakılsa da, 2026 F1 motor kuralları netleşene kadar bu haberin resmileşmesini daha uzun süre bekleyeceğiz gibi duruyor.

Porsche F1 konsepti

Porsche F1 konsepti

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