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Red Bull, pit stop şampiyonluğu kupasını aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, pit stop şampiyonasında mutlu sona ulaşmasının ardından Abu Dhabi'de bu yılki ilk kupasını aldı.

Red Bull, pit stop şampiyonluğu kupasını aldı

Red Bull, bu yıl pit stoplara damgasını vurdu ve tıpkı son yıllarda olduğu gibi, yılın en hızlı pit stoplarını yapan takım oldu.

Yılın ikinci yarısında kurallar değişse de Red Bull, çoğu yarışta en hızlı pit stopu yapmaya devam etti.

Pit stop şampiyonasında, sezonun bitimine bir yarış kala 529 puanla ilk sırada yer alan Red Bull, bu şampiyonada mutlu sona birkaç yarış önce ulaşmıştı.

Şampiyonluk kupasını da Abu Dhabi GP'den hemen önce gerçekleştirilen bir törenle aldılar.

Takım bu yıl Macaristan'da Verstappen'in lastiklerini 1,88 saniyede değiştirdi ve yılın en hızlı pit stopuna imza attı. Takım arıca 1,93, 1,96, 1,98 ve 2,00 saniyelik pit stoplar da yaptı.

Bu yıl 2,09 saniyenin altına inebilen sadece Red Bull ve Aston Martin var.

Pit stop şampiyonasını Mercedes ikinci sırada tamamlamayı garantilerken, Ferrari de büyük bir sürpriz olmadığı takdirde üçüncü olacak.

Fastest Pit Stop Award

Fastest Pit Stop Award

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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