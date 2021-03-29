Red Bull: "Pist limitleri kuralları 'grinin farklı tonları' gibi olmamalı"

Horner, Bahreyn yarışından sonra, 4. virajda pist limitlerinin denetlenmesi konusunda tutarsızlık ve net bir kural eksikliği olduğunu hissettiği için biraz hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Sürücülere sıralama turlarında sınırları ihlal eden her bir sürücünün tur sürelerinin silineceği söylenmişti, ancak yarış için böyle bir karar yoktu - dolayısıyla sürücüler yarış sırasında bu konuda daha özgür olabilirlerdi.

Bununla birlikte sürücülere, spor yönetmeliğindeki; pistten ayrılırlarsa, yalnızca "kalıcı bir avantaj elde etmeden yeniden katılabileceklerini" belirten kurallar hatırlatılmıştı.

Ancak durum, yarış galibi Lewis Hamilton'un yarış boyunca 4. virajda pist sınırlarını düzenli olarak ihlal etmesi ve sonunda bir uyarı verilmesiyle belirsizleşti.

Sonrasında Max Verstappen de, 4. virajı geniş alarak Lewis Hamilton'ı geçtiği gerekçesiyle, yarış liderliğini tekrardan İngiliz pilota vermek zorunda kaldı.

Horner, Verstappen'in virajı geniş alarak haksız bir avantaj elde ettiğine karar verilmiş olmasına karşı herhangi bir itirazı olmasa da, Hamilton'un sürekli bir şekilde yarıştaki sınırları ihlal etmekten ve tur süresi kazanmaktan neden ceza almadan kurtulduğunu anlamadığını ifade etti.

Horner konu hakkında şunları söyledi: "Sinir bozucuydu, Mercedes'in hızlanmaya başladıkları gibi pistin dışını da kullandıklarını gördük ve Yarış Kontrol'e bu durumda bizim de bunu yapıp yapamayacağımızı sorduk."

"Kıyasıya bir mücadele içindeyken pistin o kısmını kullanmak 0.2 saniyelik bir avantaj sağlıyor, dolayısıyla onlar da bunu her tur kullandılar. Sonrasında yarış direktörü onlardan pist sınırlarına uymalarını istedi, yoksa siyah-beyaz bayrak alacaklarını belirtti."

"Elbette sonrasında Max geçiş yaparken o virajı geniş aldı fakat yarış öncesinde açık bir şekilde birisinin oradan geçerek avantaj sağlaması durumunda, pozisyonu geri vermeleri gerekeceği söylenmişti. O da, takımın da bildirisiyle birlikte, bunu hemen yaptı."

"Pist limitleri konusunun her zaman tartışmalı bir konu olacağını düşünüyorum. Fakat bunun istikrarlı bir durum olmasını sağlamalıyız. Bunun yarışta kullanılabileceğini fakat geçiş sırasında kullanılamayacağını söyleyemezsiniz, siyah ya da beyaz bir konu olmalı, grinin farklı tonları gibi olmamalı."

F1 yarış direktörü Michael Masi, 4. viraj durumuyla ilgili herhangi bir belirsizlik olduğu söylemine itiraz etti ve sürücülere, FIA'nın yalnızca birisinin bundan net bir avantaj elde etmesi durumunda müdahale edeceğini söylediğini belirtti.

Masi, "yarış sırasında pist limitlerinin dışına taşan sürücüler hakkında şunu söyleyebilirim ki, sürücüler toplantısında açık bir şekilde konunun tur süresi bazında incelenmeyeceği söylendi, notlarda da yer alıyor."

"Fakat sportif regülasyonlar gereği sürekli bir avantaj sağlanmaması gerektiği ve bu yönde inceleneceği söylendi." dedi.

Hamilton'a geç ikazda bulunulması sebebiyle yarışın seyrinin değiştiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Masi şu cevabı verdi: "Yarışta hiçbir şey değişmedi, herhangi bir değişiklik olmadı."

"O bölgeden geçen her aracı, her tur gözlemleyen 2 personel vardı ve bir araç haricinde tüm araçların genel anlamda, beklediğimiz gibi, doğru şeyi yaptığını söyleyebilirim."

"Bir araç ise arada bir pistin dışına taşıyordu fakat sürekli bir şey değildi."