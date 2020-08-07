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Formula 1 / Son dakika

Red Bull pilotları yeni motora geçti!

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Red Bull pilotları yeni motora geçti!
Ekleyen:
, Editör
7 Ağu 2020 11:01

Red Bull pilotları Max Verstappen ile Alex Albon'a ek olarak, Renault pilotu Daniel Ricciardo, bu hafta sonu yeni bir içten yanmalı motor kullanacaklar.

FIA'dan yapılan açıklamada, sezonun ilk dört yarışının ardından sekiz aracın güç ünitesinde değişiklikler olduğu duyuruldu.

Red Bull Racing'de Max Verstappen tamamen yeni bir güç ünitesine geçiş yaptı.

Bu, yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-K, MGU-H, kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesine geçtiği anlamına geliyor.

Alex Albon ve Daniel Ricciardo yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçerken, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, George Russell, Lance Stroll ve Nico Hulkenberg yeni bir MGU-K ünitesine geçti.

Tüm bunlar sınırlar dahilinde olduğu için herhangi bir sürücüye ceza verilmeyecek.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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